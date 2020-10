Fani y Cristofer, desesperados por quedarse embarazados

Melyssa se salta las normas para echarle la bronca a Tom en 'LIDLT'

Ir a 'La isla de las tentaciones' con tu pareja y esperar que no pase nada con alguno de los solteros, es como ponerle a un niño un helado delante y esperar que no le dé un lametón: ¿puede pasar? Sí, pero la tentación es fuerte. Que se lo digan si no a Tom Brusse, que minutos después de que Melyssa le echara la bronca del siglo por su tonteo con Sandra y Luzma y le dijera que no la iba a volver a ver en la vida... él ya estaba metiéndose en la cama con Sandra para darle besos por todas partes... y hablando de cama, ¿no os resultaba familiar?



Pues seguramente sí, pero ha tenido que ser Fani la que viniera a poner un poco de luz sobre el asunto, porque es que resulta que en la misma cama en la que ella le puso los cuernos a Cristofer, ahora Tom le ha puesto los cuernos a Melyssa. ¿Será que la habitación está gafada? ¿La podemos llamar ya 'la habitación de las infidelidades'?

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tom está en la que era mi habitación 😂 vaya por Dios @islatentaciones — Fani (@fanicarbaj) October 4, 2020

Mediaset

Casualidades aparte, el cachondeo estaba asegurado por ese pequeño detalle, y a excepción de algún que otro 'hater', la mayoría de sus seguidores estaba de acuerdo en cambiarle el nombre a la habitación por 'la habitación del puterío' o 'la habitación del desmadre', aunque había gente bastante preocupada por la higiene de la sala al esperar que hubieran cambiado las sábanas...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Eso sí, lo que no sabemos es si a su novio, Cristofer, le habrá hecho mucha gracia que ella haya puntualizado ese detallito, y es que él hace un año por estas fechas estaba muy dolido y llorando por las esquinas, a punto de dejar su relación... aunque ahora aquello les ha hecho más fuertes ¡y hasta se han casado en la tele!

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io