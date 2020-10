Ser una persona completamente anónima y, en cuestión de unos meses, amasar la fama total no debe de ser nada fácil de digerir. Eso le pasó a Naím Thomas y a todos sus compañeros de la primera edición de 'Operación Triunfo', de la que salieron grandes artistas como Davis Bisbal, David Bustamante, Natalia o Manu Tenorio, pero ahora, 20 años después, todos tienen nuevas vidas, mucho más tranquilas, y la mayoría con parejas, hijos y muchas ilusiones y trabajos. Es lo que le pasa a Naím, que se confiesa un hombre nuevo a punto de cumplir los 40, con bonitos proyectos y un pequeño de casi 3 añitos.

A pesar de su felicidad, y como todo 'niño-terremoto', el cantante confiesa que su hijo le tiene "frito", y nos lo ha contado en una entrevista por el estreno del corto 'Cris Superstar', donde tiene un papel. Amante de la música, pero también de la actuación, ha revelado que si su hijo quisiera dedicarse al mundo artístico, le apoyaría y le aconsejaría lo mejor posible... pero precisamente el primer consejo que le daría sería marcharse de España: "El mundo artístico en España está como el culo. es terrible. Lo primero que le diría es 'vete a Berkeley, estudia y lárgate. Pírate si puedes'. El artista en España es un guerrero".

Tampoco se ha cortado a la hora de hablar de las nuevas generaciones de 'triunfitos': ahora, con la experiencia, y visto desde la distancia, él ha aprendido a disfrutar del camino, y no centrarse tanto en ganar y en conseguir la fama, y ese es un consejo que les regala a la cantera de cantantes que sale y está por salir: "Si se meten en esto, que les guste. Porque a todos nos gusta salir al escenario y que nos miren, pero también hay una labor 'oscura' detrás, que es la que hay que hacer".



Además, Naím cree que él ha cumplido en la vida a pesar de no cumplir aún los 40, y asegura que ha sido muy plena y muy feliz: "Si me muriera mañana, lo haría feliz".

