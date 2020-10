David Guetta y Jessica Ledon, a quienes ya hemos visto comerse a besos en las playas de Miami, se divierten en las aguas de Ibiza.

a quienes ya hemos visto comerse a besos en las playas de Miami, El DJ y la modelo cubana llevan cinco años de relación.



David Guetta y Jessica Ledon dan rienda a su pasión en aguas del Mediterráneo. Con la fortuna que ha amasado durante años ‘pinchando’ en medio mundo, a Guetta la crisis causada por el COVID-19 en el mundo del espectáculo no le tiene arruinado. Ahí le tenéis surcando aguas ibicencas a bordo de un 'yatecito' con Jessica Ledon, la modelo cubana con la que rehizo su vida sentimental en 2015, un año después de su separación de Cathy Guetta, la madre de sus dos hijos y quien muchos dicen estaba detrás del éxito del popular DJ. En alta mar, la pareja ha disfrutado de mucha pasión y de juegos acuáticos como si fueran dos adolescentes.



Muchos pusieron en duda el futuro de su relación por aquello de la edad (ella tiene 28 y el Dj, 52), pero basta verlos: les sobra diversión y pasión! La cubana está enseñando a David a hablar español y el DJ colgó un vídeo en sus redes en el que afirma en broma: “Te voy a dar un galletón”. A estos dos les sobran amor y risas.

Guetta tiene 52 años ¡estupendísimos! Durante su baño con su chica, que ya podía ponerse las gafas de buceo, que para algo están y evitaría el molesto picor de ojos, presumió de tabla sobre la tabla. Cinco años llevan ya juntos y está claro que a estos dos el paso del tiempo no les quita pasión. ¡Love is in the air!

