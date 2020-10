En el programa anterior, Lester afirmó que ya no estaba enamorado de Marta.

Marta ha protagonizado unas ardientes imágenes con Dani.

La relación de Marta Peñate y Lester pende de un hilo. A pesar de que la pareja entró a 'La isla de las tentaciones 2' para intentar arreglar su relación, parece que están consiguiendo todo lo contrario. En el programa anterior, pudimos ver como Lester afirmaba que ya no estaba enamorado de Peñate. Unas palabras muy fuertes que seguro que a la canaria no le hacen ninguna gracia cuando las oiga. No obstante, Marta no se está quedando atrás. Y es que la ex concursante de 'GH 16' está cada vez más cómoda en la villa y se está dejando querer por los solteros del concurso.

Marta no tiene muy clara su relación con Lester... De hecho, la canaria está siendo la protagonista de uno de los triángulos amorosos más comentados de la edición. A lo largo de lo que llevamos del programa, hemos visto como la amiga de Sofía Suescun se está dejando querer por dos de los tentadores del reality, Kevin y Dani. Pero ¿con quién ha llegado a más?

En el último debate, hemos podido ver unas ardientes imágenes en exclusiva de la canaria en el jacuzzi con Dani. Y es que finalmente parece que Marta podría haber caído en la tentación... Después de disfrutar de un baño juntos de lo más romántico, Peñate y Dani ¿han acabado besándose apasionadamente? Veremos la reacción de Lester cuando vea estas imágenes tan picantes en la hoguera...

