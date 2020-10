Mayka y Óscar Ruiz protagonizan su primera pelea.

Pablo verá la infidelidad de Mayka en la próxima hoguera.

'La isla de las tentaciones 2' está que arde. En el programa anterior, pudimos ver como Mayka se rendía ante los encantos del Óscar Ruiz y caía en la tentación besándose apasionadamente con el andaluz en el jacuzzi. "Eres un tío que me atraes, eso se nota. Eres muy guapo y no soy de piedra", le confesó Mayka al ex de Andrea Gasca durante una fiesta. No obstante, no es oro todo lo que reluce. Y es que, en el próximo programa, seremos testigos de la primera discusión de 'pareja' de la de Murcia y el malagueño. Vamos que aún no han formalizado su relación y ya han empezado los problemas...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Durante el último programa, Mayka se declaro por completo a Óscar Ruiz dejando caer que quiere dejar a Pablo para empezar una nueva relación con el andaluz. No obstante, en el avance del programa de este miércoles que hemos podido ver en el segundo debate de 'La isla de las tentaciones', la 'parejita' ha tenido su primer encontronazo. "La próxima vez piénsate las cosas mejor antes de hacerlas", le dijo el andaluz a Mayka.

Mediaset

Ha sido el momento en el que Óscar ha decidido abandonar la habitación para irse a dormir solo.

Mediaset

Además, en el próximo programa, podremos ser testigos también de la reacción de Pablo al ver la infidelidad de Mayka con Óscar en 'La isla de las tentaciones 2'. Unas imágenes que seguro que le caen como un jarro de agua fría.

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io