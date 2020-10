Rafa Mora y Macarena se embarcan juntos en una nueva aventura que comienza dejando ver algunas de las diferencias que hay entre ellos.

que comienza dejando ver algunas de las diferencias que hay entre ellos. El colaborador está tan 'in love' de su chica que no dudó en enfrentarse a Kiko Jiménez para defenderla.

. Y no, no se casan (de momento) y no, no van a ser padres (de momento). ¿Desilusión? Para nada porque el nuevo paso que acaban de dar juntos Rafa Mora y Macarena promete dar mucho juego. La parejita estrena canal de Mtmad y lo ha hecho bajo el nombre de 'Bestia y Bella'. ¿Cómo lo ves? El colaborador y la ex concursante de 'La casa fuerte'Sí, el primer capítulo ha servido para conocerlos más a fondo y para ver esas cosillas en las que no son tan compatibles. Tan naturales han sido que hasta

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Mtmad

Y es que Rafa Mora tiene claro que no piensa ser artificial y quiere mostrarse tal cual es, al natural, fallos incluidos. El valenciano critica a quienes salen en Mtmad mostrando una imagen perfecta alejada de la realidad. Así que ha decidido hacer el capítulo del tirón, sin cortes, sin repetir nada, salga como salga. Pero eso a Macarena no le ha parecido tan buena idea, sobre todo cuando la introducción no ha salido como le hubiera gustado. Primera diferencia al descubierto.

Mtmad

El temita acabó con discusión cuando Macarena pedía “amor, por favor, déjame repetirlo”. Pero Rafa Mora se niega en redondo. “No lo voy a hacer, no me vas a manipular, que me niego a hacer Mtmad cortando”, repite una y otra vez indignado mientras su chica intentaba convencerlo. “Pero yo soy muy perfeccionista y no puedo estar todo el rato pensando que ha salido mal la introducción”, argumenta Macarena sin éxito.

Y ojo que aunque los dos se quieren con locura, el primer capítulo ha servido para ver otras cosillas en las que no son tan compatibles. Mientras que a Rafa Mora le mola más ser el centro de atención, a ella no le gusta nada. Así lo descubrió cuando montón un planazo para conquistarla y más tarde ella le confesó que algo no le había gustado. “Me la llevé a Ibiza, cogí la suite del Usuahia, me llevé el Maserati en barco a Ibiza y no me arrepiento. Bueno me arrepentí luego un poco cuando Macarena con el tiempo confesó que el Maserati hacía mucho ruido, llamaba mucho la atención y eso no le molaba tanto.

Mtmad

Según Rafa, Macarena “no es nada materialista, es muy sencilla y humilde”. Y es que ella no es de tirar el dinero, sino todo lo contrario. “Siempre compro todo en rebajas, vengo de una familia humilde y siempre he comprado en el mercadillo. El vestido con el que debuté en 'La casa fuerte' me costó 4 euros en el mercadillo”, ha confesado.

Mtmad

Y, entre anécdota y anécdota descubrimos otro 'problemilla'. Macarena confiesa admirar mucho a Rafa por esforzarse tanto para llegar a ser presentador pero con sus peros... “No nos podemos ir de vacaciones más de tres o cuatro días, nunca dices que no, antepones tu trabajo a todo”, explica la bailarina. “No es eso, pero cuando uno tiene un sueño tiene que luchar por él”, responde el colaborador que está a tope con sus estudios universitarios.

Por si fueran pocas las diferencias entre ellos, también nos enteramos de que Macarena es una loca de los parques de atracciones y de las emociones fuertes, mientras que Rafa es un “cagadillo”. Subirse a una montana rusa por amor, vale pero ¿tirarse en paracaídas? Ni de broma, ni por Macarena, ni por nadie. “Tengo casi convencida a mi suegra”, dice el valenciano.

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io