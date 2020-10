Belén Esteban se estrena en 'Tik tok', la red social de moda, marcándose un baile con su Miguel.

La colaboradora podría ver peligrar su trono como princesa del pueblo y Anabel Pantoja se perfila como candidata a ostentarlo.

Sí, como lo lees, el trono televisivo en el que lleva años cómodamente sentada podría estar en peligro y, ni siquiera ante tal amenaza, la de Paracuellos del Jarama está dispuesta a incumplir la promesa que le ha hecho a alguien de su familia de no hablar nunca más de política, ni de la Familia Real en televisión. Una promesa que realizó en junio tras su monumental bronca con Jorge Javier Vázquez cuando al regresar a 'Sábado Deluxe' después del confinamiento ambos amigos se enzarzaron en una pelea por culpa de sus opiniones sobre la gestión de la pandemia.

Telecinco

La, por ahora, princesa del pueblo decidía mantenerse en absoluto silencio mientras el resto de colaboradores comentaban la entrevista de Corinna Larsen concedida a Ok Diario hablando de su relación con Juan Carlos y con el resto de la Familia Real. Una actitud que no gustaba nada la cúpula de 'Sálvame' y así se lo hacían saber. “Quiero que valores lo que van a proponerte en dirección, van a proponerte que abdiques, que dejes el título de princesa del pueblo que si no vas a hablar nunca de tu familia real”, soltaba Jorge Javier.

Telecinco

Pero la propuesta no gusta nada a Belén Esteban que tuerce el gesto al escucharla. “Yo ese título no me lo puse y además tú me lo quitaste después de la movida”, contesta Belén. Pero Jorge Javier sigue insistiendo y le pregunta si aceptaría hacer una ceremonia de abdicación por la promesa que ha hecho, a lo que la de Paracuellos responde con un no rotundo.

“Yo creo que deberíamos hacer una ceremonia oficial”, vuelve a decir Jorge. “No, no, oficial nada, cariño”, responde Esteban que no quiere ni oír hablar de ceder su título monárquico. Pero lo mejor es cuando se plantea quién sería la sustituta de Belén como princesa del pueblo. “Anabel Pantoja”, propone Kiko Matamoros reconociendo así la gran popularidad que ha conseguido últimamente la sobrina de Isabel Pantoja.

Telecinco

¿Como ves tú a Anabel Pantoja como nueva princesa del pueblo apoyada por Chelo García Cortés como reina madre? En 'Sálvame' no les ha parecido tan mala idea, aunque primero habría que convencer a Belén Esteban de que abdicara en favor de su compañera.

