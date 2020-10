¡Por fin estamos recibiendo el contenido que merecemos en 'La isla de las tentaciones'! Por mucho que suframos por las parejas que van a poner a prueba su amor, lo que nos gusta un salseo no está escrito, y en cuanto nos hemos enterado de que ha habido sexo en Villa Montaña ¡nos hemos puesto manos a la obra para saber quiénes han sido! El programa, en el último Debate, adelantó las imágenes de dos concursantes manteniendo relaciones de lo más tórridas, y aunque no se veía nada porque estaban tapados con las sábanas, lo cierto es que se intuía hasta la postura, que era la conocida como 'del misionero' (y nos atreveríamos a decir que el de arriba es él y la de debajo es ella, para más indicaciones...).

Investigando ligeramente, y aunque la organización prefirió no adelantar quiénes eran, ya hemos descubierto de quiénes se trata... ¡y no son otros que Tom Brusse y Sandra Pica! El marroquí y la influencer han conectado en seguida en República Dominicana, y después de la bronca que se llevó de Melyssa, su novia, por tontear con ella (y decirle que para ella, habían terminado), él ha buscado el consuelo en Sandra... ¡y vaya si lo ha encontrado!

De hecho, algunas imágenes ya se han filtrado en las que a ambos se les ve desnudos en la cama, y la decoración de la habitación es la misma (que, por cierto, resulta ser la misma habitación que ocupó Fani, donde le puso los cuernos a Cristofer con Rubén... ¡lo que es la vida!), así que no hay lugar a dudas... ¡Qué fuerte!



