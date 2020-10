¿Qué acontecimiento importante de tu vida te gustaría volver a revivir? ¿Un nacimiento? ¿Una graduación? ¿Una boda? ¿Aquella vez que tu pareja, sin que sirva de precedente, te dio la razón? Hay muchas cosas que recordar en la vida, y mientras unas personas quieren mantener esos recuerdos intactos en la cabeza, otros, directamente ¡deciden tatuárselos, como Andrea Gasca! Para la barcelonesa, su paso por 'La isla de las tentaciones' ha supuesto su nacimiento como personaje televisivo, y aunque todo fue a causa de una infidelidad, recuerda aquello con mucho cariño. Tanto, que ha vuelto al programa a participar de nuevo, aunque esta vez como soltera.

Así, Andrea ha decidido pasar por un estudio de tatuajes y hacerse algo con lo que recordar estos veranos tan importantes de su vida. ¿Y qué habrá sido? ¿Una palmera? ¿Un corazón? ¿Una manzana con una serpiente, por el logo del programa? ¿Un ciervo quizá? Nada de eso: Andrea ha optado por la sencilla palabra "Tentación", y se lo ha hecho en un discreto pero sexy lugar: su cadera derecha, un sitio en el que sólo se ve si ella lo quiere mostrar. ¿Qué te parece?



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por el momento, da la impresión de que en esta segunda edición, Andrea va menos 'a saco' que en la primera': allí dejó a su novio por Óscar, pero esta vez se lo está tomando con calma con Cristian, ya que en dos semanas de programa todavía no han tenido encuentro íntimo. Eso sí, que a nadie le pille de sorpresa el final, porque ya os contamos esta semana en nuestro nuevo número de QMD que la barcelonesa y el valenciano han acabado juntos y revueltos...

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io