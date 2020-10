El Maestro Joao ha pasado su primera noche en 'Sola/solo' donde se ha encontrado más de una sorpresa.

donde se ha encontrado más de una sorpresa. El vidente es el primer hombre en participar en este reality tras el paso de Sofía Suescun y de Anabel Pantoja por el pisito de Mediaset.

aunque, eso sí, no del modo que él esperaba. El, que se vio obligada a abandonar el reality a los quince días tras haber cumplido su reto, entraba el martes 6 al loft de lo más happy hasta que se enteró de la inesperada sorpresa le esperaba en su primera noche, una noche menos confortable de lo que imaginaba. Y es que, el resto del pisito estaba cerrado. Atent@ que te contamos en detalle el motivo por el que ¡

Mediaset





Si Sofía Suescun tenía como reto aprender a bailar, el Maestro Joao tiene como reto conocer el mundo. Así que para irle metiendo en faena la organización ha transformado el salón en una sala de espera de un aeropuerto y ha cambiado el sofá cama por un incómodo asiento donde le tocaba pasar la noche cual triste viajero con un vuelo retrasado. Pero oye que el ex concursante de 'GH VIP' está curtido en mil batallas. “¿No ves que yo soy de los ochenta? Me he hecho muchos after seguidos, yo aguanto lo que sea”, confesaba Joao a Jorge Javier.

Pero ojo que la primera noche se complicaba por momentos. El Maestro Joao tiene que ubicar 97 países en un mapa si quiere conseguir un kit VIP para pasar la noche algo más cómoda en esa sala de espera. Mucho adivino pero de geografía anda reguleras, tanto quq tuvo que acabar pidiendo ayuda para conseguirlo y empezó por Anabel Pantoja. Le costó, le costó mucho pero gracias a su amiga Bárbara lo logró, aunque aún le quedaban más sorpresas en 'Sola/solo'.

Usuarios votantes, a Joao no le ha gustado mucho vuestra decisión en la encuesta de ayer... ¡¡¡Pero a mí, sí!!! 😂



🔄 si a ti también



▶️ https://t.co/hyUh1yHIEH #Solo7O pic.twitter.com/oiV9Qv7s8E — Solo (@SolaSoloReality) October 7, 2020

Joao no tenía que bregar solo con el dichoso mapa, sino también demostrar su conocimiento de los idiomas para entender todos y cada uno de los mensajes que escuchaba por la megafonía del aeropuerto. De nuevo, el brujo tiene problemas en 'Sola/solo' pero oye nos deja grandes momentazos. El primer hombre en participar en este reality promete dar mucho juego, desde luego.

El vidente aterrizaba al día siguiente en Tokio. ¿Cómo se desenvuelve el Maestro en el país nipón? Ah, espera que por si fuera poco, de repente, descubre otra sorpresita más: tendrá que sobrevivir en Japón pero sin maleta porque se la han perdido durante el vuelo. ¡Drama! A Joao no le hace ninguna gracia la sorpresita y menos cuando descubre que la audiencia ha decidido que va a tardar dos días en recuperarla.

