Cuando te haces famoso tienes que tener en cuenta tan sólo una cosa: que puedes levantar tanto amor como odio, y tantas alabanzas como críticas. Es lo que le está pasando al polémico Tom Brusse: el marroquí ya era conocido por su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', pero donde está mostrando su verdadero 'yo' es en 'La isla de las tentaciones': ahí le ha dado tiempo a entrar con pareja y romper con ella en sólo unos días, mientras ha tonteado con varias chicas, le ha pedido un trío a dos y se ha acostado con una. ¡menuda joyita! Y claro, con tanta polémica, le han salido enemigos de debajo de las piedras, como Susana Molina.

La ganadora de 'GH', y su predecesora en la isla, ha querido utilizar su último vídeo en el canal MTMad para hablar del reality, de que esta vez lo está disfrutando de verdad porque no es ella la protagonista, y ya de paso contar quiénes le caen mejor, quiénes peor y por qué odia a Tom Brusse: "Puedo entender que esté harto de los celos y las inseguridades de Melyssa, pero eso no justifica sus comportamientos. Si no quieres eso, no estés con ella, porque no digo que no la quiera, pero no la quiere bien".

"A Tom le va la marcha, porque eso de que una le dé un lametazo en el cuello, luego un beso en la nariz, luego él pide un masaje... a las tentaciones no les hace falta ir detrás, porque es él quien va buscándolas. Sí me parece que (lo de Melyssa) es para ponerse así, porque sabe lo que le viene, y me parece una falta de respeto total", ha despotricado, para luego añadir: "No entiendo tampoco porqué las chicas tienen que saber que ella es celosa e insegura. Que lo hable con los chicos, bueno, pero con las chicas... está dejando a su novia un poco mal".



Después de ver cómo se lo ha montado Tom con Sandra Pica, ya estamos deseando ver cómo reacciona Melyssa cuando vea las imágenes, aunque desde luego quien se reafirmará en todo lo que ha dicho es Susana...

