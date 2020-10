¿Cuántas veces nos habremos soñado nosotros, pobres mortales, con esa famosa frase de 'si yo fuera rico...'? Pues para algunos no es condicional, sino presente, y es que hay gente que amasa verdaderas fortunas que el resto quizá no veamos nunca ni en pintura. Conocemos riquezas como la de Amancio Ortega, Bill Gates, Elon Musk y otros grandes empresarios que siempre copan las listas de personas más ricas del mundo, pero desde luego la que no nos esperábamos conocer es la del rapero Kanye West, que aunque lejana a la de estos másteres de los negocios, es una cifra nada desdeñable...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Según ha publicado la prestigiosa revista de finanzas Forbes, gracias a los documentos que ha tenido que aportar el artista a las autoridades federales, sus cuentas están bien saneadas. Hace unos años se habló de una bancarrota de Kanye que él mismo achacó a su mala cabeza (tenía un descubierto de 53 millones), pero los consejos de los profesionales y su buen ojo para los negocios han hecho que todo ello le reporte varios cientos de millones de dólares... y desde el año pasado ya es billonario certificado. Vamos, que tiene un papelito en el que pone que todo su patrimonio está valorado en más de 1.000 millones. Ojo al dato, porque eso es sin contar lo que gana su mujer, que también tiene otro pico.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sus negocios pasan de la música a los inmuebles, pasando cómo no por la moda y, para ser más exactos, este último negocio le ha reportado un buen pellizco: sus compañías Yeezy L.L.C., Yeezy Apparel L.L.C. y Yeezy Footwear L.L.C. le habrían reportado 50 millones de dólares cada una, a lo que habría que sumar otros más de 30 por sus colaboraciones con Adidas, según cifras publicadas por el New York Post. En definitiva, este hombre podría, si quisiera, forrarse en oro para el resto de su vida, porque la fortuna ascendería a unos 1.300 millones de dólares... aunque él mismo ya ha dicho que de eso nada, que son alrededor de 5.000 millones. ¡Guau!

Prepárate para el otoño Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Pantalón pesquero La Redoute 59,99 € - 29,98 € COMPRAR Abrigo La Redoute 129 € - 64,48 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io