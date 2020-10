¿Cuántas veces no nos hemos sorprendido a nosotros mismos siendo de lo más ordinarios con una mala contestación cuando nos tocan las... palmas? Por mucho que intentemos mantener la compostura, existe gente capaz de sacar lo peor de nosotros, pero claro, hay gente que tiene la mecha más corta que otra y estalla en seguida... como Carmen Borrego. Parece que a la colaboradora, este domingo 4 de octubre, mientras cubría su puesto en 'Viva la vida' le dijeron algo que no le cuadró mucho y, en pleno directo, y sin que ella se diera cuenta de que la cámara la estaba enfocando mientras de fondo hablaban de Rocío Carrasco y familia, se le "escapó" un "cómeme el potorro".

Sí: por mucho que nos empeñemos en pensar que los famosos son perfectos, ellos también conocen las palabras más 'sucias' de nuestro vocabulario, y no dudan en utilizarlas, y la hija de María Teresa Campos demostró que también sabe usarlas. Y sí, hemos entrecomillado que se le "escapó", porque en realidad lo quiso decir con tanto ímpetu que a su otro interlocutor, que no debió de entenderla bien, se lo repitió más pausadamente y haciendo hincapié en la última palabra: "Que me comas el potorro", le soltó. El vídeo, que ya se ha hecho viral en las redes sociales, no tiene desperdicio...

Desde luego, todo un ejercicio de clase y finura de la hija de la que fuera 'reina de las mañanas'... y todo en pleno directo. ¡Qué soez...!

