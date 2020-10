Alessandro Livi y Patri han sido la última pareja en sumarse a la aventura de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Y es que, a pesar de que su despedida fue muy lacrimógena, el ex concursante de 'GH' dejó claro que él iba al reality a disfrutar y pasárselo muy bien. Dicho y hecho. Solo le han faltado unos días en el concurso al italiano para fijar sus ojos en una de las solteras, Lía. Tan fuerte ha sido la atracción entre ambos que Livi no ha dudado en quitarle la cita a Pablo, que, en primer lugar, había elegido a la soltera.

El el último programa, los chicos tuvieron que elegir cita. En esta ocasión, Pablo quiso dársela a Lía, sin embargo, otro de los chicos también quería cita con la soltera, Alessandro: "Mi primera opción era ella porque me transmite buen rollo. Creo que para mi primera cita podemos congeniar y pasarlo bien". Y Lía no dudó ni un segundo en cambiar al italiano por el dj. La tentadora ya dejó claro que Livi es que el chico que más le gusta de la villa. "Me ha hecho mucha ilusión que me des la cita. A mí físicamente de ti me gusta todo, todo".

Y es que la atracción entre ambos se palpó duramente la primera cita, donde la prejita practicó paddle surf. Tras esto, ya en la villa, Lía y Alessandro se alejaron del resto de compañeros durante una fiesta para mantener una conversación más íntima. Unas imágenes que Patri pudo ver en su primera hoguera, y que, como era de esperar, no le hicieron ninguna gracia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io