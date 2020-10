Violeta confiesa que ha vuelto a recaer en el trastorno de conducta alimentaria que ya sufrió en el pasado: “Necesito ayuda”.

Violeta Mangriñan no puede más. Desde hace poco, a la influencer parece que se le acumulan los problemas y con el último, los rumores que apuntan una y otra vez a una posible ruptura con Fabio Colloricchio, ha estallado. Hace unos días, Violeta confesaba que estaba siendo acosada en las redes y decidía denunciarlo acudiendo a comisaría. Poco después, la valenciana lo ha pasado fatal viendo en su rostro el desastroso resultado de su último retoque estético. Y por si fuera poco, entre tanto problema, Violeta está teniendo que lidiar con lo más grave de todo, reconocer su recaída en la anorexia. Una mala racha a la que se suman ahora los rumores de que su chico y ella ya no están juntos. Violeta ha explotado y ha decidido aclarar si ha roto o no con Fabio.

Han bastado un par de días sin que la influencer suba a sus redes alguna imagen con su novio para que sus seguidores entren en pánico y quieran saber si los tortolitos siguen o no juntos. Pues que todo el mundo se relaje porque Violeta lo ha dejado muy claro: Sigue saliendo con Fabio. Así de claro lo ha dejado en sus stories donde se ha visto obligada a dar explicaciones.



“Si no publico nada en dos días con mi novio porque estoy fuera de casa, trabajando o por el motivo que sea, parece ser que significa que lo hemos dejado. Me da mucha pereza eso. De todas formas cualquier excusa es buena para recordarle y recordaros que... lo AMO”, escribía Violeta junto a una foto de ambos posando en la cama.

Pero por si acaso a alguien le quedaba algún tipo de duda, Violeta decide compartir también una conversación con Fabio que demuestra que siguen estando enamorados, tanto como nos dejaban ver hace poco al someterse juntos a un test de compatibilidad. “Te amo. Estoy dispuesto a estar contigo toda la vida” le declara Fabio a su chica por Whatsapp. ¿Ha quedado claro que siguen juntos?

Pues sí amigos, tenemos Violeta y Fabio para rato. De todos modos, la ex tronista insiste todavía más y publica una foto besándose con su novio acompañada de una declaración de amor. “Y lo sigues siendo... tú eres mi persona perfecta”, confiesa. Vale, Violeta, entendido, Fabio y tú seguís juntos, no nos quedad ninguna duda.

