Tom Brusse pasa del arrepentimiento a tener claro su futuro en apenas unos segundos en la última hoguera: “No quiero una vida así”.

'La isla de las tentaciones' está que arde cada día más y, sin duda, uno de los responsables de que haya subido la temperatura en República Dominicana es Tom Brusse. El marroquí ha jugado con fuego con Sandra Pica, su soltera favorita, sin importarle mucho la reacción desesperada de Melyssa Pinto y ahora todo tiene consecuencias. La última hoguera parece haber sido esclarecedora para Tom Brusse que le confesaba abiertamente a Sandra Barneda que ya tiene claro cuál es su futuro y (por si alguien tenía alguna duda cosa que nos extraña) su novia parece no estar en él. Eso sí, tan solo unos minutos antes no daba la sensación de tenerlo tan claro cuando sus primeras palabras de la noche eran “estoy perdido, la quiero mucho, la echo de menos” refiriéndose a Melyssa.

Telecinco

Tom Brusse llegaba a la hoguera con el papel de novio arrepentido estudiado. “No sé si no tenía que haber ido tan rápido con Sandra”, aseguraba con gesto serio como si quisiera excusarse por haberse liado con su soltera favorita. Y así, con una cara de triste que no convencía a nadie se enfrentaba a las imágenes de Melyssa destrozada, llorando a lágrima viva por él.

Telecinco

“Me duele mucho, pero es que las imágenes que Melyssa ha visto no había todavía nada con Sandra, y eso es un problema, porque no confía en mí. Si vino a la villa y todavía no había pasado nada...” explicaba Tom. Parece que según avanzaba su monólogo, sus sentimientos cambiaban de golpe y tomaba una decisión. “Antes no tenía pensado hacer nada con nadie, pero después de lo que pasó me he dado cuenta de que no quiero una vida así”, sentenciaba el marroquí que reconocía también tener miedo de la reacción de Melyssa cuando viera sus besos con Sandra.

Telecinco

Eso sí, el miedo se le pasaba en cuanto le mostraban imágenes de su novia pasándoselo pirata en Villa Playa con los solteros y sus compañeras. Tras el vídeo, Tom terminaba de aclarar su sentimientos. “La veo bien pero el problema es el futuro. Yo quiero muchísimo a Melyssa pero con Sandra me siento bien, soy yo y no puedo querer a dos personas a la vez”, le explicaba a Sandra Barneda que demostraba su profesionalidad tratando de esconder su cara de estupefacción. Pues sí, Tom Brusse elige a Sandra Pica.

Telecinco





Pero ojo que a Tom aún le quedaba una perla más por soltar y lo hacía tras la hoguera. “Después de haber besado a Sandra es verdad que hubiera preferido que Melyssa se hubiera acercado a algún chico, para poner un poco la balanza en equilibrio. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es muy difícil la verdad”, reconocía el muchacho con toda sinceridad. Y mientras tanto, Melyssa vivía tan happy en su mundo de ignorancia albergando incluso esperanzas después de no haber tenido imágenes de Tom como castigo por su huida a Villa Montaña.

