Lo ha hecho, según él, porque se lo debía a la audiencia que le sigue cada tarde en ‘Sálvame’ desde hace doce años. Pero Jorge Javier Vázquez también necesitaba soltar públicamente la “tristeza y decepción” que le ha causado la última entrevista que le ha hecho a la Campos.

María Teresa se sentó en el ‘Deluxe’ con una idea clara: defender a Edmundo Arrocet –“No voy a permitir que hablen mal de él”– y negar una reconciliación que la volvía a poner a ella como la dependiente emocional de una historia que rompió el humorista de manera unilateral.

Pero, claro, con todos los frentes abiertos que tienen sus hijas, era difícil salir airosa de la situación. Hasta dos veces amenazó con irse y terminó bromeando con el ictus de Jorge: “Dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, y que te va a dar otra vez… la cosa”.

Esto fue lo que más dolió al presentador: “Entiendo que te lo pongan difícil porque forma parte del juego, pero que te lo haga una persona a la que conoces desde hace veinte años, a la que has protegido, admirado y querido… Y de una manera tan sucia… No me lo merezco... Hay temas con los que no se puede hacer broma. El sábado me llamó mi madre. Nunca le había escuchado con un tono de voz tan preocupado e indignado… Y su primera pregunta fue: ‘¿Estás bien? Si la llego a tener delante no sé lo que le hago… ¡No te puedes imaginar cómo están tus hermanas…!”

Jorge Javier se mostraba ante la audiencia afectado mientras insistía: “A mí que me lo haga otra persona, ¿pero ella? ¿Cómo se repara ese daño? Ella tiene 77 años, pero mi madre 80… Pasé un domingo fatal. Me hizo muchísimo daño. Y no llamó. No creo que se lo hubiese cogido, pero lo que más eché de menos fue una llamada de Terelu y de Carmen. Su silencio me pareció ofensivo. Una llamada diciendo ‘lo siento’ me hubiera reconfortado. No sé qué va a suceder entre nosotros. Ahora no tengo ganas de hablar con ella. Hoy me ha llamado y no se lo he cogido. Y desde aquí te digo: ‘No me llames porque no tengo ganas de hablar contigo. Y lo peor es que creo que pasará mucho tiempo. Tampoco quiero hablar con tus hijas. No han estado a la altura…’ Tengo tristeza y decepción, en la que creo fue la entrevista más difícil de mi vida, pero estoy liberado porque no es la primera vez que Teresa me maltrata en un plató. Y tenía que decirlo”.

Lo que pase a partir de ahora lo veremos. Pero su futuro como amigos es incierto…

Teresa decidió sentarse en el ‘Deluxe’ para hablar de su no reconciliación con Edmundo pero no quiso entrar en ningún tema de su familia. Aseguró que así lo había negociado. Jorge Javier asegura que no fue así.

