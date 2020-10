Yoli de 'GH' y su novio Jorge esperan su primer hijo y ya han visto la primera ecografía.

y ya han visto la primera ecografía. A principios de verano, la ex de Jonnathan Pérez anunciaba que había encontrado de nuevo el amor al lado de Jorge.

Yoli y Jorge han estallado contra los haters que se están riendo de su próxima paternidad. La ex gran hermana no puede más y ha decidido contar abiertamente en su canal de Mtmad la presión a la que está siendo sometida en redes sociales desde que dio a conocer su noviazgo con Jorge hace unos meses, pero sobre todo desde que anunció que estaba embarazada. “Estoy viviendo una montaña rusa de emociones, un día estoy arriba, otro día estoy abajo. Últimamente la presión social de verdad me está superando”, confiesa Yoli que no entiende que haya personas que se dediquen a insultar y criticar sin motivo ninguno.

Mtmad

Yoli Claramonte no aguanta más, lo está pasando fatal por culpa de los haters que se dedican a insultar y a criticar a la pareja desde que anunciaran por sorpresa que estaban esperando su primer hijo en común. “Aunque nos veáis a través de una pantalla tenemos sentimientos y corazón”, reclama la influencer indignada. “Hacéis daño, yo lo paso muy mal, me afectan las cosas, muchas veces he estado reventada, me ha pillado llorando. Habéis hecho memes, comentarios, vídeos, foros poniéndonos a caldo”, confiesa la ex gran hermana.

Mtmad

“Te tienes que hacer con una coraza para que no te afecte. Esa gente que habla lo único que hace es pagar su frustración con nosotros”, argumenta Jorge para animar a su chica que entre las críticas y las hormonas del embarazo está a punto del colapso. Sin embargo, ella no tiene consuelo.

“Yo me sé reír de mí misma, pero cuando estamos hablando de un tema tan delicado como tener un hijo todo esto sobra, creo que son comentario hirientes y crueles”, explica Yoli muy cabreada. “Me gustaría ver qué vidas tenéis para hacer este tipo de comentarios”, comenta.

Mtmad

La pareja hace un repaso de algunos de los memes publicados en Twitter que más les han dolido después de que compartieran con sus seguidores el momento de la primera ecografía de su bebé. Muchos se burlan de la cara que puso Jorge en aquel momento pero otros incluso meten en el ajo a los abuelos y los padres de Yoli. “Que os metáis conmigo misma me da igual, me hace gracia, pero ya cuando os metéis con mi embarazo y con mi bebé son palabras mayores”, continua.

Mtmad

Jorge se solidariza con el cabreo de su chica y hace una petición. “Por favor, poneros en nuestro lugar y pensad cómo os sentaría si os estuvieran insultando, si fueran a haceros daño si vuestras familias leyeran esos mensajes y recapacitad un poco. Si no te gusta sigue de largo y no pasa nada hay más canales”, pide el novio de Yoli.

