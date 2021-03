Si de un día para otro nos cambiaran el nombre de 'La isla de las tentaciones' por 'La isla de las traiciones', seguramente ni nos inmutaríamos. Es más, a muchos les parecería hasta mucho más correcto, y es que las infidelidades y precisamente las traiciones entre los propios convivientes de las villas están a la orden del día. Jesús, sin duda, es de los más perjudicados, y es que su todavía novia, Marina, ha tenido tan buen rollo con Isaac que han acabado incluso teniendo sexo en la habitación de ella.

Jesús intenta llevarlo lo mejor que puede diciendo ante las cámaras, a Sandra Barneda durante las hogueras, que la imagen que está dando su novia es bastante reprobable, y casi no se muestra ni molesto ni tan siquiera dolido... pero detrás de las cámaras es otra historia. Ahora ha visto la luz un vídeo del joven cargando contra su novia tras la cuarta hoguera, y ahí sí parece irritado: "Acabamos de terminar la hoguera, han sido imágenes duras para mí. He visto como mi chica sigue acostándose con otro chico. Creía que eran las imágenes más duras que tenía que ver y cuando nos hemos dado cuenta todo se ha vuelto loco. Mis compañeros han visto también como sus novias practicaban sexo, de repente el de mi novia se va con la de Manuel… nosotros decimos que nuestra villa es Jumanji, pero la suya es la de Playboy", estallaba.

No quiere saber nada más de Marina

Tampoco hay que ser muy listos para darse cuenta de que la relación de Jesús y Marina, a día de hoy, está más que rota, y más a juzgar pos las imágenes que hemos visto de ella tras el reality pasándoselo en grande con Isaac. Sin embargo, falta saber si han podido tener una conversación, porque Jesús en la isla no podía más viendo a su novia 'faltarle el respeto': "Se ha pasado el juego. Dale 'game over' porque ya se lo ha pasado. 'La isla de las tentaciones' se le ha quedado pequeña. Isaac tiene poca vergüenza, cero dignidad, cero valores y cero respeto. Eso por ahora. Sinceramente vine con la idea de que Marina no se iba a acercar a ninguno y menos como lo está haciendo aquí. Es que no la reconozco", afirmaba Jesús en una de las hogueras.

"Estoy ahora como al que le pegan en el suelo. Ya me da igual. Espero que cuando estaba conmigo no hubiera hecho esas cosas, porque si no no hubiera podido entrar por la puerta. Nunca me ha gustado vivir en una mentira y si de verdad ella es así, que se pire porque no me aporta nada, nada", sentenciaba.

