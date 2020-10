Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y os lo decimos nosotros, que estamos curtidos en mil batallas con los bulos sobre los famosos. Por eso, cuando en la última gala de 'La isla de las tentaciones' vimos que Alessandro Livi y Lester hacían como que apenas se conocían cuando Alessandro llegó para suplir el vacío dejado por el abandono de Ángel, algo nos olió muy raro, y es que ellos ¡sí que se conocen! Como todos sabemos, en el universo 'Gran Hermano' (del que forman parte Aless y Marta Peñate), se conocen entre todos... pero es que en su caso, hay más. MUCHO más...

De hecho, ambos ni siquiera ocultaron que hay mucha tensión entre ellos, y no tardaba mucho Amor Romeira, que tiene contactos hasta en el infierno, en contar la realidad de lo que pasó: ¡Marta se lió con Aless hace años! ¿Pero estando con Lester? Sí y no: "En una de las idas y venidas de Marta con Lester, Marta se vino a Madrid. Creo que vivía con su mejor amigo peluquero, y Marta se fue a 'La posada de las ánimas', y estando de fiesta, Aless y ella se acabaron liando en las escaleras. Sólo quedó ahí la cosa. Marta estaba rayada, y aunque yo le dije "disfruta, fóllatelo", no pasó nada", ha revelado Amor en sus redes sociales.

"De esto Lester no sabía nada, y si no pues ya se habrá enterado. Patry, novia de Aless, tampoco lo sabe", añadía la ex gran hermana. Pero la cosa no ha quedado ahí: al parecer, según Amor, Lester se subió al carro de la fama de su novia en cuanto salió por la tele, y todo para sacar tajada de cualquier situación: "La realidad es que el novio iba de parásito agregado a la fama de su novia, que estaba dentro de la casa de 'Gran Hermano', e iba a las discotecas pidiendo reservados y botellas en nombre de su novia, y guarreaba con todo ser existente en las discotecas. Encima se creía un bellezón canario subtropical. Al menos, autoestima tiene", apuntaba Amor con ironía.

Eso sí, lo que le faltó añadir a Amor, que luego contó en Twitter, es que fue ella la que urdió un plan para que Marta dejara de lamentarse por Lester tras aquella pequeña ruptura una de tantas) y se liara con Aless:

Y cuando menos lo esperaba... allí estaban enrrollandose @_MartaGH16_ y @ales_livi 🔥👏🏼

Estoy tan orgullosa de mi!! Estoy hasta emocionada!! pic.twitter.com/jUQQMdg0Vs — Amor Romeira (@AmorRomeira) October 8, 2020

Sin duda, Amor, como amiga, no tiene precio, aunque también es una lianta de cuidado... ¡pero aún hay más salseo! Porque Amor también ha relatado el enfrentamiento que tuvieron en la famosa discoteca madrileña 'La posada de las ánimas': Le pusieron en el mismo reservado donde estábamos Aless y yo con amigos y amigas y ahí es donde sucede el problema”, contó Amor hace unos días.

“El novio de Marta empieza a subir a chicas al reservado. Empezó a ligar con ellas y no le importó que el reservado fuera compartido. Entonces Lester y sus amigos empiezan a increpar a Aless por un ataque de celos, porque todas las chicas que subían querían hablar con Livi y sacarse fotos”, relataba la canaria. Según Amor, la escena siguió con una gran bronca en la que tuvieron que intervenir los porteros porque “Lester y su amigos querían pegar a Aless”. Desde luego... ¡estos ex grandes hermanos no se aburren con tanto drama!

