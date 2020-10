A pesar de que hace años ir al psicólogo se veía como algo "de locos", en 2020, por fin, se considera como lo que es: algo totalmente normal. Y es más: algo que no es de locos, sino de que gente más cuerda que el resto. Saber gestionar las emociones, el estrés o determinadas situaciones no siempre es fácil, y tener la ayuda de un profesional puede ser determinante. Eso lo sabe bien, por ejemplo, la influencer de moda María Pombo, que ha confesado en su última entrevista que acude con regularidad al psicólogo, aunque el motivo principal de que lo hiciera nos ha dejado bastante helados...

Ha sido con su amigo y youtuber Luc Loren con quien María se ha sentado a hablar delante de las cámaras para normalizar un poco más la situación, y de paso denunciar el acoso al que se ve sometida casi cada día a través de las redes sociales, algo que le hizo desarrollar verdadero miedo y ansiedad tras protagonizar una polémica en ellas: "En ese momento yo no tenía esclerosis múltiple, pero los comentarios eran muy dañinos. Me decían: 'tu madre se merece la enfermedad que tiene', 'ojalá te mueras'... además ponían mi dirección y comentaban 'prepárate porque te va a pasar algo'... cosas muy duras", recordó. "Fue Pablo quien, al verme llorar, me dijo que no podía llegar a ese punto".

María ha confesado también que lleva ya un año en terapia, pero más como método preventivo: "No voy porque estuviera mal o llorando por las esquinas. Voy porque es necesario cuidar la mente. Además, creo que era importante para mí sentarme con alguien externo, que no fuera de mi familia, a contarle todo lo que estoy viviendo"

Precisamente su marido, Pablo Castellano, ha sido un gran apoyo en este camino, en el que lo ha pasado realmente mal: "No es algo de lo que te tengas que sentir avergonzado, pero no lo he contado porque parece que no tengo derecho a quejarme. Me da miedo que la gente piense que no valoro todo lo que tengo", explicó. "La gente tiene un estigma hacia la salud mental", añadió, antes de comentar que siente que hay gente que se alegra cuando le pasa algo malo, algo que no entiende: "Siento que al estar en una posición de privilegio no tengo derecho a quejarme. Si notan que estás mal, pueden ir incluso a por ti porque tu vida es maravillosa y te mereces que te vaya un poquito mal. Eso es un poco lo que siento en Instagram".

A pesar de todo, María también es humana, le pasan cosas como al resto, siente, padece y muchas veces sufre, y también se preocupa, sobre todo ahora que está a semanas de dar a luz: "Llevo unos meses con más ansiedad de lo normal. Han sido los mejores meses de mi vida, pero también los peores. El confinamiento fue muy estresante porque me llegaron dos noticias muy distintas, una muy buena y otra muy mala. Cuando estás en una posición como la mía, creo que no se puede decir en alto que estás mal porque te juzgan. Incluso me juzgo a mi misma, pero es normal que me queje, porque me acaban de dar una noticia muy mala, y a la vez tengo una noticia buenísima: en tres meses nace una persona que va a depender absolutamente de mí, entonces me siento muy afortunada, pero por otro lado no dejo de preocuparme", se ha justificado.

