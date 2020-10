No hay semana que su familia no ande envuelta en una polémica, pero José Ortega Cano y Ana María Aldón han puesto tierra de por medio. Viajaron a Chipiona para disfrutar de su segunda residencia y, de paso, darle una mano de pintura. Y como son muy ‘do it yourself’, fueron a una conocida tienda de bricolaje y salieron cargaditos con lo necesario para realizar las mejoras de su casa.

Eso sí, antes de ponerse en plan Manolo y Benito en ‘Manos a la obra’, disfrutaron de una romántica cita en un restaurante cerca de la playa: el 30 de septiembre celebraron su segundo aniversario de boda.

Según ‘El programa de Ana Rosa’, Ortega Cano nunca podrá perdonar a Rocío Carrasco que no llamara a sus hijos cuando él estuvo en la cárcel.

Mientras, en Madrid, la hija de José también se entregaba al ‘plan renove’ para su casa. La vimos en una tienda de decoración a la que había ido, dijo, para renovar los platos pero, viendo tanta bolsa, se ve que se emocionó y se vino arriba.



Agencias

A la salida, aclaró que ni tiene problemas con su sobrina Rocío Flores ni hay acercamiento con su hermana Rocío Carrasco. Vamos, que Gloria Camila redecora su casa, pero no su situación familiar...

