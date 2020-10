Georgina Rodríguez, tras triunfar en el festival de Venecia, viajó hasta París para ser una de las estrellas invitadas en el desfile de Louis Vuitton, una de sus firmas favoritas.

Analizamos el look que la influencer escogió para el desfile y en cuánto está valorado. ¡Sin palabras nos hemos quedado!



Georgina Rodríguez ha brillado con luz propia en la Semana de la Moda de París. La novia de Cristiano viajó hasta la capital del Sena para conocer, en primera persona, las propuestas de la temporada primavera-verano 2021 de una de sus firmas favoritas, Louis Vuitton. La joven aterrizó en París con un total look de la firma pero en clave 'comfy' que luego se cambió para acudir al desfile. Para ver la nueva colección ideada por Ghesquière, la influencer se ha atrevido a lucir un 'trench' de la firma a modo de vestido. Esta gabardina, que podrás ver en todo su esplendor en el vídeo de la parte superior, luce los logos característicos y, en su diseño, las mangas más cortas y solapas más grandes que le dan un aire retro. Con forro de lana de cuadros y acabado en seda y cáñamo, su precio es, según la web de la firma, de 4.500 euros.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gtres

Georgina completó su look con el 'Bleecker Box', un bolso tipo neceser en forma de cubo, en rojo acharolado a juego con sus zapatos de salón y cuyo precio es de 2.300 euros. Pero la pieza estrella de su estilismo la lucía en la muñeca. La novia de Cristiano Ronaldo escogió un reloj de la firma suiza de lujo Patek Philippe & Co. La pieza, que corresponde a la colección Twenty 4, es de acero y tiene la esfera llena de diamantes siendo su precio superior a los 40.000 euros. Así que 47.000 euros en tres prendas sin contar el precio de los zapatos y las joyas. Un look totalmente luxury.

Buenas compras de octubre Mocasines de piel Anne Weyburn 74,99 € - 40,48 € COMPRAR Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Neceser grande Women'secret 20,99 € - 10,99 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io