¿Cómo reaccionarías tú si dos hombres encapuchados intentaran robarte en casa? Probablemente no querrías tener que vivir la situación para saberlo, pero a uno de nuestros famosos le ha pasado recientemente, y lo ha confesado. Se trata de Noel Bayarri: el ex tronista estaba pasando unos días de vacaciones recientemente en casa de un amigo en Formentera, y vivió un episodio que no se lo desea a nadie. Ahora ha conseguido reírse de la situación, porque no llegó a más que el susto, pero desde luego en aquel momento tuvo que ver pasar su vida ante sus ojos...

Noel no se ha dejado ni un escabroso detalle en su último vídeo para su canal de MTMad, incluido que, cuando aquello pasó, estaba ocupado en otros menesteres con un ligue: "Era tarde, como las 3 de la mañana. Miguel (su amigo) se había quedado dormido viendo una peli en el salón. Yo estaba en una habitación con una tía, no les voy a mentir, y de repente escuché un ruido en la ventana. Pensé que era Miguel molestando, pero me quedé unos segundos mirando por la ventana… y dije ‘ese no es Miguel’", ha empezado relatando.



Poco a poco la cosa se puso fea: "La habitación estaba a oscuras, y claro, la gente de fuera tampoco veía muy bien lo que pasaba dentro, y ya me acerco y veo a un tío con una máscara. Me levanté en bolas y empecé a gritar: '¡Hijo de p*ta! ¡Fuera de aquí!'. No me acuerdo muy bien de lo que dije, pero me levanté corriendo y llamando a Miguel. Me di cuenta de que iba con la salchicha dándome en los muslos, y pensé ‘si hay una pelea, igual no quiero estar desnudo’, así que me puse los pantalones corriendo", ha recordado con gracia.



Noel también ha confesado que su amigo no le creyó, y que tardó en tomarle en serio debido a su personalidad guasona, pero la cara de Noel no era de broma, y menos a las 3 de la mañana: "Bastante bien reaccioné, porque imagínate que tú estás en tu cama y ves a dos tíos con pasamontañas asomados a tu ventana. Pero bueno, en cuanto empecé a llamar a Miguel, subí la persiana y ya se habían ido", ha recordado. Al menos, hay que agradecer que no pasara nada más... ¡pero qué susto!



