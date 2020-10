Rosito, el protagonista indiscutible de 'La isla de las tentaciones'

Yun se ha convertido en una de las tentaciones más populares de 'La isla de las tentaciones'. Ahora, ha querido acudir a 'Sálvame' para opinar sobre todo lo que está ocurriendo en el programa. Sin embargo, ha acabado sorprendiendo por la conexión que ha mostrado tener con uno de los colaboradores del programa. Kiko Hernández ha sido el encargado de decir que Yun estaba lanzándole "miraditas" a Kiko Matamoros. Una apreciación que ha dejado a ambos sorprendidos.

"Yo no caería en la tentación. Yo mi tentación ya la tengo en casa", ha recalcado el padre de Diego Matamoros dejando claro que él solo tiene ojos para Marta López. Por su parte, Yun también ha aclarado que no estaba intentando tontear con él. Sin embargo, un tiempo más tarde le reconocía a Jorge Javier en tono de humor que "estaba enamorada de Kiko". Además, ha indicado que tiene el atractivo de "ser más hombre".

Kiko Matamoros ha agradecido el gran halago que le ha hecho la ex concursante pero ha seguido insistiendo en que no tiene ojos para nadie más que no sea su chica. Finalmente, Yun ha reconocido que le gustan hombres mayores que ella y que estén en una franja de edad entre los 26 y 27 años, un requisito que no cumple el colaborador.

Esta pequeña broma entre ambos ha provocado que el programa decidiese compartir una fotografía en la que han comenzado a comparar a Yun y Kiko Matamoros con Heidi y su abuelo. Sin duda, un momento

Durante su paso por el programa, Yun también ha querido defender el comportamiento de Tom asegurando que él "está haciendo lo que siente en cada momento", y que precisamente habían ido la isla para eso. Además, sobre ella, ha querido aclarar que es "una china falsa y choni" y que el único que le había gustado del concurso era Ángel.

