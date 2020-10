Marta Peñate destapa la verdad sobre su relación con Lester

El canario ha sido pillado junto a una de sus tentaciones fuera del programa

Lester y Marta son una de las parejas de 'La isla de las tentaciones' que más tiempo llevan juntos. En concreto, ambos llevan 11 años de relación, aunque han pasado por pequeños baches que han provocado que tuviesen que dejarlo durante un tiempo. De hecho, entraron al programa con el objetivo de comprobar si su relación era sólida y sin las pequeñas diferencias que le habían hecho romper en el pasado ya se habían superado. Sin embargo, parece que nada ha ido como ellos esperaban y cada día están más distantes el uno del otro.

En el último programa se ha podido ver como Marta Peñate acababa besándose con Dani, uno de los solteros. "Once años de fidelidad a la porquería", confesaba poco tiempo después. Antes de esto tanto ella como Lester ya estaban llegando a la misma conclusión por separado. Ambos han reconocido a sus compañeros que no se sentían ellos mismos en su relación y que ya no eran felices juntos. "Tenemos una relación tóxica", ha llegado a reconocer Lester.

Marta Peñate, tras su acercamiento con Dani, parece haber dado por finalizada su relación. Ahora, ha sido a Lester al que se le ha podido ver, fuera del programa, junto a una de las tentadoras. Una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas.



En concreto, el canario ha sido visto junto a Patricia, una de las concursantes a las que más se ha acercado durante el programa. De hecho, ambos ya han pasado una noche juntos, aunque solo para dormir, y parece que cada día tienen más complicidad.

En la fotografía aparece él junto a Patricia y unas maletas. A esta imagen se suman numerosos rumores que aseguran que se les ha podido ver disfrutando de unos días juntos en la playa. De momento, él no ha dado ninguna pista con la que se pueda intuir cuál ha sido su elección, así que habrá que esperar a que se emita la final para descubrir qué ha ocurrido realmente.

