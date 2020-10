La nueva imagen de Marta López en su regreso a la televisión

La colaboradora sorprende a los colaboradores luciendo unos enormes cuernos

Marta López ha decidido reírse de sí misma en 'La verbena de Sálvame'. En un principio, la colaboradora ha mostrado su enfado con el programa tras descubrir que debía cantar la canción de 'El venao'. La novia de Efrén ha reconocido que le parecía "absurdo" tener que hacer eso y que ella no quería tener que ponerse unos cuernos. "Bastante me los han puesto ya", ha indicado. Sin embargo, al final ha terminado accediendo y ha conseguido conquistar a sus compañeros con su actuación. La colaboradora ha reconocido que le daba un poco de miedo la reacción de Kiko Hernández, ya que sabe que no le parecería del todo bien que hubiese accedido a eso.

Pero, a pesar de sus temores, su compañero le ha elogiado por la actuación y ha terminado poniéndole un diez. "Los cuernos son como los dientes, que te duelen cuando salen pero que luego te ayudan a comer", ha confesado Marta López en tono de humor.

Telecinco

La colaboradora ha querido dejar claro que si ha accedido a hacer esta canción es para demostrar que tiene completamente superado este tema y que ya no le importa nada lo que ocurrió entre ella y Alfonso Merlos. Además, desea que esto no sea algo que le esté persiguiendo "toda la vida".

Lo cierto es que la ruptura de Alfonso Merlos y Marta López fue uno de los temas más comentados durante el confinamiento. Todo comenzó después de que Alexia Rivas apareciese durante una videollamada en directo de Alfonso Merlos con un programa de televisión. De esta forma, se hizo evidente que estaba teniendo una aventura con la periodista. Un tema que se hizo internacionalmente conocido pero que ahora Marta asegura tener más que superado y olvidado.

