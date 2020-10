Carolina Sobe pesa 98 kilos y ha decidido bajarlos para mejorar su salud.

y ha decidido bajarlos para mejorar su salud. La colaboradora televisiva ya empieza a ver en su cuerpo los primeros resultados de su esfuerzo en solo 15 días.



. La que fuera concursante de 'GH Dúo' y ha empezado pisando fuerte., así que su reto de perder peso, principalmente para mejorar su salud, parece ir muy bien encaminado y por eso no ha dudado en compartir orgullosa sus avances con todos sus seguidores. 'demostrando tener cer complejos y desde aquí no podemos más que aplaudir y animarla.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

“Atención!!!!!!🚨🚨🚨🚨 La diferencia de una foto a otra son 15 días de estar en manos de @noelnutricion con una alimentación muy cuidada y variada todas las semanas para no entrar en monotonía... Sobe progresa adecuadamente!!!!! 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽 Es por salud, no por belleza!!!!”, explica Carolina Sobe en su perfil de Instagram donde muestra el antes y el después de su silueta.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero eso sí, la colaboradora no solo está haciendo dieta, sino que también se ha sometido a un tratamiento de para reducir volumen tal y como ella misma cuenta, concretamente uno de criolipólisis. “Este tratamiento es de reducción de grasa localizada, su tecnología congela el tejido adiposo a -5º de forma totalmente segura y no invasiva. Durante el proceso de congelación del tejido graso, únicamente las células grasas son dañadas”, ha explicado con detalle.

Instagram Carolina Sobe

“Que no estoy estupenda, que no me mintáis”, decía Carolina Sobe hace tres semanas cuando acudía por primera vez a consulta para pesarse e iniciar su reto de adelgazamiento. “Peso 98 kilos!!!!! Tengo 25 kilos de más y tendría que sentirme orgullosa por ser una (curvi/ fofisana) algo que es tendencia ahora mismo?????? Tobillos, rodillas, circulación sueño, respiración, falta de ánimo, espalda... Todo sufre para aparentar que ser GORDA Mola!”, escribía Carolina junto al vídeo donde mostraba a sus seguidores esa primera cita con los especialistas.

Instagram Carolina Sobe

'La Sobe' se ha dado cuenta de que sus kilos de más son un lastre muy fuerte para su salud y ha decidido ponerse manos a la obra para deshacerse de ellos. Carolina está motivadísima y como mujer empoderada y de armas tomar que es no piensa parar hasta conseguir ver su reto de pérdida de peso cumplido. ¡Mucho ánimo, Sobe, desde QMD! estamos contigo!

Buenas compras de octubre Mocasines de piel Anne Weyburn 74,99 € - 40,48 € COMPRAR Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Neceser grande Women'secret 20,99 € - 10,99 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io