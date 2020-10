Rocío Flores se compra una casa para vivir con su chico

para vivir con su chico Gloria Camila y Rocío ponen fin a los rumores de distanciamiento

Rocío Flores ha sido un personaje famoso desde que nació el 13 de octubre de 1996 . Pese a los esfuerzos de mantenerla alejada de los medios, fue una niña famosa siempre en el foco mediático y es que ser nieta de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, ya te lanza a la fama aunque no quieras.

Sus padres se casaron muy jóvenes y su boda fue todo un acontecimiento social. Sin embargo su amor no fue para toda la vida y llevan años enfrentados en los tribunales y su batalla judicial parece no tener fin.

Tanto Rocío como Antonio David han rehecho sus vidas. Ella con Fidel Albiac, con el que se casó en 2016 y él, con Olga Moreno, con la que además tiene otra hija.

Tras la separación de sus padres, la nieta de 'La más grande' y su hermano David vivieron con su madre, pero cuando solo tenía 16 años, decidió irse a Málaga con Antonio David y Olga.

Allí Rocío encontró refugio e intentó pasar lo más desapercibida posible, haciendo de Olga su mayor confidente y amiga. Ella no ha querido ser famosa y de hecho, no se mostró públicamente hasta que defendió a su padre durante su participación en GH VIP en 2019.

Los motivos de por qué la joven siempre ha apoyado a su padre y no se habla con su madre no han estado claros porque ninguna de las partes ha revelado qué les pasó, pero está claro que Rocío Flores quiere una nueva oportunidad con su madre porque así lo ha hecho transmitido en su paso por 'Supervivientes'.

Ahora, meses después del fin del reality, Rocío ha vuelto a retomar su vida y está en un momento personal inmejorable, dejando apartadas sus apariciones en televisión que no a los amigos que ha hecho gracias a ella.

Hace unos días la vimos disfrutar con Jorge y Albert de un fin de semana de lo más especial.

Además, ha retomado sus estudios y proyectos como coach nutricional, está más guapa que nunca gracias a los tratamientos y retoques estéticos a los que se somete regularmente para sacar partido a su belleza y además, ha dado un paso importantísimo en su relación con Manuel Bedmar, con el que sale desde octubre de 2016.

Rocío ha comprado un piso en Málaga, muy cerca de la playa, y la parejita ha empezado a vivir juntos. En ella comparten momentos en pareja y su felicidad es más que evidente.

Ella misma lo anunciaba en su Instagram con una bonita imagen de ella en brazos de Manuel con el mar al fondo y escribía: "Nueva etapa , de tu mano siempre ♣️💫"

La hija de Antonio David disfruta en su nueva casa viendo series con Manuel, aunque él se quede dormido en más de una ocasión como ella mismo ha compartido en sus Stories.

Sin duda, un momento muy dulce para Rocío.

