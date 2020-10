Leticia Sabater retoma su vida tras la repentina muerte de su hermana Silvia, a los 57 años. "Para la mejor hermana del mundo!!! Te querré siempr e!!! Descansa en paz", escribió la cantante.

"Para la mejor hermana del mundo!!! Descansa en paz", escribió la cantante. A pesar de que solo hace una semana de la pérdida, la ganadora de 'La casa fuerte' retoma su vida y acudió al estreno de un musical para arropar a un buen amigo.



Leticia Sabater intenta retomar su vida tras una terrible pérdida. En la madrugada del pasado 2 de octubre, se producía el fallecimiento inesperado de su hermana Silvia, de 57 años. La cantante se despedía de su hermana a través de las redes sociales y, solo un día después, acudía a 'Sábado Deluxe' para presumir de sus nuevos retoques estéticos porque era una entrevista que tenía pactada desde hacía dos semanas y no quiso faltar a su compromiso a pesar del difícil momento que está atravesando. "No estábamos preparados para esto. Me alegra haber venido porque no estoy pasando por un buen momento y aquí he podido volver a reír", explicó.

El pasado 8 de octubre, una semana después de la muerte de su hermana, Leticia ha acudido al estreno del musical "Para hacer bien el amor hay que venir al sur" en el teatro La Latina de Madrid. En el vídeo de la parte superior, Leticia nos cuenta cómo lleva la pérdida de su hermana y agradece las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento. Además, habla de sus retoques estéticos y nos desvela si tienes ganas de volver a enamorarse. ¡Dale el play!

En sus redes, también dejó constancia del buen rato que había pasado. "Hola chicos os recomiendo el musical "!Para hacer bien el amor hay que venir al sur! Hoy he estado en el estreno, y me he divertido, me he reído, lo he cantado y bailado todo, Y por un momento se me ha olvidado la existencia del coronavirus, pudiendo disfrutar de un musical mágico💜 Muchas gracias a todos Los actores son maravillosos, Y a todo el equipazo del musical, @teatrolalatina, @parahacerbienelamorhayque...👍🥰💙", escribió en su perfil de Instagram.

