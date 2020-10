. Por eso, Fani Carbajo y su prometido no tienen problema a la hora depara sobrevivir a la experiencia. Los tortolitos se convirtieron, sin duda, en la pareja más famosa de la primera edición del reality después de que ella fuera infiel a su chico y este saliera gritando 'Estefaníaaaa' a voz en grito por la playa de República Dominicana. A pesar de todo lo ocurrido allí,están como locos por ser padres juntos, aunque, por el momento, parece que la cigüeña se resiste a llegar a su hogar.

Mientras tanto, Fani y Christofer disfrutan al máximo de su relación. El jueves 8 de octubre, los dos se pusieron sus mejores galas para acudir cual estrellas al estreno del musical 'Para hacer bien el amor hay que venir al sur', inspirado en las canciones de Rafella Carrá, en el teatro La Latina de Madrid. Allí fue donde se animaron a mandar un mensaje a las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones' basado en su propia experiencia.

Si quieres saber qué consejos dan Fani y Christofer a los nuevos concursantes de 'La isla de las tentaciones 2', dale al play en el vídeo de arriba.

Los concursantes de 'La casa fuerte' no se pierden ni un solo detalle de todo lo que está ocurriendo en el reality. Tanto es así que Fani Carbajo comenta todo, todo en el debate de Carlos Sobera, donde además recordamos que se reencontró con Rubén, el soltero con el que cayó en la tentación.



