A pesar de que su doctor le recomendó no someterse a esta operación estética, lo joven se empeñó en hacerlo y ahora se arrepiente.

Aurah Ruiz ha roto su silencio sobre su acercamiento con Jesé Rodríguez.



Aurah Ruiz ha mostrado su asombroso cambio físico tras someterse a su última operación estética. La que fuera pretendienta en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha confesado “toda la verdad” de su cuestionado y asombroso antes y después tras su paso por 'dating show'. A pesar, de que en un primer momento tomó la decisión de ‘ocultar’ su último retoque estético, la influencer ha cambiado de opinión y ha hecho públicos los motivos por los que ha decidido pasar por quirófano para cambiar su imagen y así acabar con el mito de los que la llaman 'polioperada'. Aurah Ruiz ha querido mostrar las sucuelas de su liposucción.

Cámara en mano y durante más de 16 minutos, Aurah se ha dirigido a sus fans a través de su canal de MTMAD desde lo que parece la recepción de un hotel (posiblemente en París donde ha estado en los últimos días). “Me voy a abrir y les voy a contar toda la verdad de mi cambio físico”, ha señalado la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ en este vídeo en el que ha despejado muchas dudas sobre sus polémicos retoques y sus presuntas operaciones estéticas.

Aurah ha contado que solo se había operado los labios y los pechos: "En 2019 me sometí a una segunda operación de pecho porque tenía las prótesis dañadas y tenía que cambiarlas". Y el tema de los labios fue solo el labio superior y fue con ácido hilaurónico, así que según ella, no es ninguna polioperada como se le acusa.

Según la propia Aurah, estos últimos meses su cambio físico ha estado en boca de todos. “Se me ha acusado de subir vídeos a Instagram en los que no tenía ningún parecido a mi físico real”, ha explicado la influencer, reconociendo los motivos de esta confusión: su paso por quirófano a finales del pasado año para someterse a una liposucción en la cintura. Pero igual que "todas las chicas" se retoca lo que no le gusta a través de filtros.

Una decisión equivocada

Aurah ha confesado que en un primer momento su doctor se negaba a realizarla porque consideraba que estaba “muy flaca”. Sin embargo, la joven tenía claro que necesitaba pasar por quirófano para terminar con su mayor “complejo”. A pesar de medir 1,70 y pesar 55 kilos se veía que le sobraba grasa. Finalmente se acabó sometiendo a esta operación pero con graves consecuencias.

"Lo pasé fatal, esa operación es muy dolorosa", ha recordado en su vídeo y ha mostrado las secuelas físicas irreversibles que le han quedado. "Es como si se hubiera derretido la piel".

"Me ha quedado una cicatriz enorme que no me voy a poder quitar jamás. Me parece feísima, no sé si me valió la pena... parece que me he caído de la moto...", ha confesado diciendo que a muchas personas les ha dicho que se ha caído de la moto.

Aun así, la canaria está convencida de que esto no la va a acomplejar y así se lo demostró a sus haters: "Tengo un cuerpazo y me veo guapísima. El culo es mío, gracias a mi madre tengo un culazo", ha afirmado la joven dejando claro que sólo se ha sometido a una liposucción para acabar con las "chichas" que, según ella, tenía.

