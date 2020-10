Yoli (GH) y su novio, Jorge, ven por primera vez a su bebé... y así se lo han tomado. La ecografía ha confirmado el embarazo de la pareja, pero no sólo ha habido nervios y emoción. ¿Están preparados para ser padres? "Estoy preocupado", ha confesado él...

Yoli recurre de nuevo a Jonathan tras los últimos problemas con su novio.



Jonathan, ex concursante de 'GH' y ex marido de Yolanda Claramonte (a la que conoció en la casa de Guadalix), pudo ver antes que nadie el capítulo en el que su ex se sometía al test de embarazo en el que confirmaba que va a volver a ser madre. Yoli será mamá junto a su nuevo novio, Jorge, con el que solo lleva saliendo unos meses. ¿Cómo ha reaccionado Jonathan? Pues ha hablado alto y claro sobre el tema, se ha mojado y de lo lindo. Después de reírse a carcajadas, aseguraba estar "flipando" y cree que "se avecina tormenta".

"Es un notición, no tengo nada en contra, yo no quiero entrar en nada de 3", comienza explicando, pero "estoy flipando porque me vienen tantas cosas a la cabeza...". Parece que la situación le resulta familiar: "Yo no sé si realmente... bueno, ellos sabrán, están enamorados, en su burbuja... pero no sé si han pensado bien las cosas, no es ninguna tontería, es muy importante".

Asegura que "Yoli desde un primer momento conmigo lo andaba buscando como con desesperación, nos pasó algo similar, al mes de salir de GH y decidimos tirar hacia adelante", pero tiene claro que "esto no es ningún capricho".

Cree que "no han pensado las cosas bien" y que "ella no es consciente de lo que puede llevar eso", es más, ha confesado que alucina cada vez que ve las discusiones entre Jorge y Yoli y ha ido más allá y teme que su ex mujer "vaya dejando hijos por ahí". Eso sí, también ha sacado su lado más calmado y ha dejado claro que la pareja tiene a Jonathan para lo que necesite, tanto Yoli y Valeria como Jorge.

