El vidente es el primer hombre en participar en este reality tras el paso de Sofía Suescun y de Anabel Pantoja por el pisito de Mediaset.

Si Sofía Suescun tenía como reto aprender a bailar, el Maestro Joao tiene como reto conocer el mundo.

La guerra entre Maestro Joao y Chiqui, ex concursante de 'GH', no llega a su fin, es más, parece estar tan viva como cuando explotó... y es que aunque ahora parezca increíble, el vidente y la ex gran hermana fueron grandes amigos. Pero de eso no queda nada de nada. Y ahora que Joao está participando en 'Sol@', al programa no se le ha ocurrido nada mejor que ponerle un poquito tenso metiéndole en casa a Chiqui (a través de videollamada, eso sí). Y vaya si han conseguido tensión...

Llevan años sin hablarse, aunque el vidente es el padrino de la hija de Chiqui, pero ahora se han visto obligados a hacerlo. Joao no dudó en recordar el motivo de la enemistad: “Tu marido y tú fuisteis a hablar de mí y de alguien, que es lo que no he perdonado nunca”, le dijo. Chiqui se ha defendido diciendo que el primero que nombró a dicha persona fue el propio Joao en ‘Supervivientes’. “Vosotros dijisteis que había estado en vuestra casa conmigo y cómo era nuestra relación. Y en tu casa no estuve jamás con él”, pese a que su ex amiga insistía en que sí.

Chiqui arremetió contra Joao nombrando a todas esas personas que fueron sus amigas en el pasado, pero él decidió plantarse y no dirigirle más la palabra. ¿Cómo reaccionó ella? Poniéndole a parir: “Definición de Joao traidor, buscafama, basura”, le dijo. Además, Chiqui empezó a llamarle Joaquín “que es tu verdadero nombre”. Además, le atacaba asegurando que "tienes la cara muy dura" y que no se ha dignado en llamarla para ver cómo está ella ni su hija, de la que es padrino. Madre mía... ¡Esto no para!



