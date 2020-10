Cristian hunde a Melodie tras un comentario muy desafortunado. Los tortolitos ya han tenido su primer roce nada más empezar el reality.

Melodie rompe su relación con Cristian Jerez tras un comentario muy desagradable. Tras ver imágenes de su novio con las solteras, Melodie ha decidido dar por rota su relación.



Melodie Peñalver es una de las concursantes favoritas de la audiencia de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' y no solo por haber demostrado ser fiel a su pareja (al menos de momento) si no por sus ideas coherentes, serenidad y madurez, o al menos eso parece, no vamos a cantar victoria todavía. Pero además ha logrado hacerse con el título de una de las más guapas de la casa según sus seguidores, un primer puesto muy reñido con Melyssa Pinto, todo hay que decirlo. Pero, ¿hay secreto en esa belleza? Pues sí, aunque de secretos nada porque Melodie no se esconde. No ha dudado en confesar a qué retoques estéticos se ha sometido y además del aumento de pecho, no ha tenido problemas en desvelar que se inyecta ácido hialurónico en sus labios y que se ha sumado a la moda de dibujarse las cejas gracias al microblading. Pues ahora hay algo más. La joven ha querido potenciar su mirada y conseguir un efecto 'mirada felina' con un nuevo retoque: Hilos tensores en los ojos.



Se trata de poner hilos bajo las cejas para conseguir levantar un poquito el ojo y así lograr una mirada de lo más salvaje.

instagram

El cambio, de momento, es mínimo, ya que ha decidido ponerse solo un hilo. Además, la cicatriz es mínima, ella misma la ha enseñado a través de sus 'stories' de Instagram. ¿Se someterá a más retoques? Todo apunta a que sí, desde luego, aunque lo cierto es que falta no le hace ninguna.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Buenas compras de octubre Mocasines de piel Anne Weyburn 74,99 € - 40,48 € COMPRAR Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Neceser grande Women'secret 20,99 € - 10,99 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io