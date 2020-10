El que fuera concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', y uno de los más sufridores junto a Christian, ha abierto un canal en YouTube para hablar de esta nueva edición y hacerlo sin tapujos. Ismael Nicolás, ex de Andrea, ha arremetido duramente contra algunos concursantes, sobre todo contra Mayka... ¿Será porque se ha liado con Óscar, tentador con el que le fue infiel su novia Andrea? Quizá un poquito influya, y es que Ismael se siente muy identificado con Pablo, novio de Mayka, y la cornamenta que le han plantado: “Los cuernos que me pusieron a mí son tan grandes como los que le están poniendo a él. Empatizo lo más grande pero es lo mejor que te ha podido pasar en el programa”.



Asegura que "me sabe mal criticarla pero tengo que ser sincero", y entonces ha soltado de todo por la boca: "Ya sabemos todo de qué pie cojea: excusarse en las actitudes de su pareja para caer en la tentación y tener ese respaldo. No creo que sea la primera vez que lo hace", añade, así que ha mandado un mensaje a Pablo: “Si no era ahí, iba a ser fuera y mejor que te enfrentes a la realidad y veas cómo es tu pareja en tu ausencia”.

Además, Ismael ha recordado la infidelidad que vivió con Andrea y Óscar, y ha lanzado una pulla contra la que fue su pareja: “Yo en su momento sufrí (…) esas personas mentirosas intentan hacerte creer que estas enamoradas de ti pero luego no dudan en jugártela cuando tienen oportunidad”. Así que ha sido muy claro con Mayka: "Más vale que espabiles y tengas dos deditos de frente".



Ismael también ha dedicado unas palabras a Tom Brusse: “Tiene la cara dura de ver a su novia con un ataque de ansiedad y a las horas dormir con una soltera, hay que tener poca vergüenza". Y añade: "es un asqueroso". Así que ha querido calmar a Melyssa que "aunque ha tenido actitudes desmedidas" cree que "en la calle se ha enfrentado a actitudes similares a las que vemos, pero ella siempre ha querido creer a su pareja y no es así, se la ha tenido que pegar una y otra vez" y le ha mandado un mensaje: "Te ha pasado lo mejor que te ha podido pasar, ver que te mereces algo mucho mejor. Vas a ser feliz y te lo mereces".

Tampoco le cae nada bien Patry, la pareja de Aless Livi, ni cree que Lester haya cuidado suficiente a Marta así que le ha lanzado un "te jodes" a los cuernos que ha recibido. Vamos, que Ismael tiene las ideas muy, pero que muy claras.

