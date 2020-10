Ester Expósito deslumbra en el Festival de Venecia. La actriz de 'Élite' ha estado por primera vez en su alfombra roja y ha dejado a todos sin palabras en cada una de sus apariciones.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer 'confirman' su relación... a su manera: La pareja de actores lleva un tiempo saliendo pero, después de jugar al despiste, parece que se han lanzado a hacer oficial su relación con una foto...

Ester Expósito ha estallado. Las habladurías sobre su rostro son constantes y algunos aseguran que se ha sometido a varios retoques estéticos, entre ellos "una rinoplastia, diseño de cejas, aumento de labios y una bichectomia". Unas afirmaciones completamente falsas que han cabreado a la actriz, así que no ha dudado en lanzar un comunicado para desmentir rotundamente que se haya hecho algo en la cara: "Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente", comienza diciendo enfadada, "son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que, supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo". Y ha querido zanjarlo: "Pues no me he sometido a ninguna rinoplastia, ni bichectomía ni cirugía estética".



Por suerte Ester puede presumir de tener millones de 'fans' que la quieren y cuidan a diario. Además se ha convertido en una de las actrices más guapas y valoradas del panorama nacional. Así que la vamos a querer con o sin retoques, ¡no pasa nada Ester!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Y qué viva la naturalidad!

Desde que saltara a la fama gracias a su papel en la serie de Netflix, 'Élite', la vida de Ester Expósito ha sido un no parar. Portada de revistas de moda, promociones por todo el mundo, entrevistas, alfombras rojas... Y por mucho que hablen, estamos seguros de que así seguirá siendo.

Buenas compras de octubre Mocasines de piel Anne Weyburn 74,99 € - 40,48 € COMPRAR Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Neceser grande Women'secret 20,99 € - 10,99 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io