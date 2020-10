La joven mantiene una bonita relación con un joven anónimo.

A pesar de los rumores de ruptura, Gloria Camila y David mantienen un sólido noviazgo.

Gloria Camila vuelve a sonreír. Después de una traumática ruptura con el que fuera su chico durante más de cuatro años, Kiko Jiménez a la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano le costó volver a creer en el amor y no nos extraña. Pero finalmente llegó esa persona dispuesta a comerse el mundo con ella, tal y como ella misma anunció en redes sociales para presentar a su chico. Ahora, 365 días después, Gloria Camila y su novio David celebran su primer aniversario. "Y de repente llega alguien con tantas ganas de comerte a ti como de comerse el mundo contigo, y te hace vivir. Y que suerte", escribía la joven para presentar a su chico al mundo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora la hija de Rocío Jurado no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su novio a través de las redes sociales abriendo su álbum de fotos más personales en los que muestran sus momentos más íntimos. " FELIZ PRIMER ANIVERSARIO 💛 ¿Que qué quiero? Encontrar un tejado donde quedarnos a vivir y ser la envidia de todos los gatos.

Carlos Aymí. ¡Muchas felicidades!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que en varias ocasiones le ha declarado su amor de forma pública y no duda en compartir imágenes de su romance, está apostando por la discreción en este noviazgo. Todo lo contrario a lo que hizo con Kiko Jiménez con lo que paseó su amor por los platós de televisión e incluso se se atrevió a ir a un reality 'Superviventes'. Con David, que es un chico ajeno al mundo de la televisión y el espectáculo ha preferido mantener una relación discreta.

De hecho en abril que Gloria Camila borrase la mayoría de las fotografías con su chico hizo saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura. Algo que ella se apresuró a desmentir lanzando una pullita a su ex. "Cuanto menos sepan, menos hablarán".

Buenas compras de octubre Mocasines de piel Anne Weyburn 74,99 € - 40,48 € COMPRAR Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Neceser grande Women'secret 20,99 € - 10,99 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io