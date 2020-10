Nagore Robles y Sandra Barneda aumentan la familia. La colaboradora ha utilizado su Instagram para anunciar la buena nueva y presentar a los nuevos miembros de su familia.

La colaboradora de Telecinco ha preocupado a su más de un millón de seguidores con su última publicación. Nagore Robles se ha abierto en canal y ha compartido una fotografía en la que aparece llorando y con la que necesitaba, según sus propias palabras, desahogarse. "Así me quedé después de llorar, de llorarte y llorarme", escribe junto a la imagen. Aunque asegura "estoy bien" y que "solo que a veces necesito desahogarme y soltar lo que suelo dejar en el fondo con peso, para que no suba a la superficie. A veces porque no tengo tiempo y otras porque no es el momento", sus seguidores no han podido evitar preocuparse. Es por eso que ha compartido el motivo que le saca las lágrimas.

"Pensando en personas, en cosas bonitas del presente, en recuerdos guardados en mi corazón... lloro con fuerza, me abrazo como una niña pequeña, volviendo a esos momentos llenos de amor", confiesa.

Dejando a un lado el postureo y la, muchas veces, falsa felicidad en redes sociales, Nagore se ha abierto porque "esta también soy yo, quería compartir esta foto y mostrar que las lágrimas son tan necesarias como las risas, y en la redes también. Cómo decía Laurentino: “Hay que llorar” 💧💙💧💙💧". Unas palabras que han aplaudido sus seguidores, tanto anónimos como los más VIP's como Dulceida, Susana Molina o Màxim Huerta: "Eso libera mucho". Todos y cada uno de ellos le han mandado 'mimos' virtuales para que ese ratito de llanto se quede en nada y vuelva a lucir sonrisa.

