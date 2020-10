Christofer, dolido y enfadado con Fani: El polígrafo ha provocado que se desentierren los duros episodios del pasado.

Fani desvela la verdadera relación que tiene con su suegra, la madre de Christofer. Tras 'La isla de las tentaciones', su buen rollo se esfumó... ¿qué pasó después? Fani se ha sentado con su suegra para hablar y ha pasado ESTO...





"Se me está humillando como nunca en la vida", confesaba Christofer anoche en 'Sábado Deluxe' en pleno polígrafo de Fani junto a Rubén, con quien le puso los cuernos a su novio en 'La isla de las tentaciones'. El joven siguió la entrevista desde una sala VIP cuando el programa decidió hacer sonar la canción 'El venao', algo que no hizo ninguna gracia a Christofer y que siente, explica ahora en sus redes sociales, "se han pasado un poco de la raya". Ha querido dejar claro que no se sintió humillado por parte de Fani, pues con ella ya había arreglado todos los asuntos que trataron y todo "estaba hablado", pero no le sentó nada bien cómo actuó el programa. "Para mi esa canción fue una falta de respeto", explica Christofer.



Mientras ella se reía con cada pregunta, él estallaba y abandonaba el plató asegurando sentirse humillado. Pero, ¿Qué pasó después? Según 'Socialité', la pareja tuvo una fuerte bronca en la que gritaban sin control: “ella le echaba en cara su comportamiento en el plató, incluso llegó a decirle a Rubén que la esperase, que igual se iba con él”.

Pero él parece negarlo y ha estallado y ha pedido que se pare. "Ya está bien de que yo quede como el gilipollas más grande y Fani como la mala malísima. No, se acabó, ya está". Así que parece que su relación sigue viento en popa pese a todo... Sin embargo, Fani ha entrado en 'Viva la vida' asegurando que necesita tiempo para ella... ¿Se han dado un tiempo en su relación? Ambos aseguran que lo suyo no atraviesa un buen momento, es más, están en crisis total.



