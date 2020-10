Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez comenzaron una relación hace nueve años y poco después tuvieron un hijo en común llamado Nyan. Al poco tiempo, decidieron poner fin a su noviazgo y comenzó una batalla entre ellos. Pero batalla de las gordas, de las que forman ríos de sangre, quizá por eso todos estamos flipando tanto con las buenas nuevas. Todo apunta a que ¡podrían haber vuelto! Después de miles de lágrimas, críticas públicas, demandas que podrían acabar en prisión, juicios... ¿Ahora han vuelto? Muy fuerte, vamos. Aunque ella todavía no ha confirmado ni desmentido esta reconciliación y asegura que "estoy actuando con mis sentimientos", dejó claro que "no le debo a nadie no hacer algo que sienta por el qué dirán. Todo lo que están diciendo es mentira. Esperen a escuchar lo que tengo que decir realmente". Así que habrá que esperar, pero de momento seguimos flipando con los cambios que estamos viendo en su vida.



En la última imagen que ha compartido en sus redes sociales, la que fuera concursante de 'GH VIP' aparece montada en un coche, un carrazo, por cierto, y llena de lujos que vamos a analizar para que flipéis con nosotros.



Lleva puestos unos zapatos Louboutin valorados en unos seiscientos euros. Pendientes de Gucci que cuestan 320 euros. A su lado hay una bolsa de Dior y en las manos sostiene un ramo de rosas.

Las críticas a la imagen no han tardado en llegar, y es que muchos de sus seguidores no entienden cómo puede presumir o permitirse ciertos lujos cuando ha pasado tanto tiempo llorando pidiéndole la manutención de su hijo a Jesé. "Sinceramente no entiendo nada", comentan algunos de sus seguidores. Pero es que esta imagen es una pista más de que Aurah podría haber retomado su relación con el padre de su hijo... ¡Estamos deseando que nos cuente qué está pasando!



