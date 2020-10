La semana pasada Tom soltó una bomba que nadie esperaba sobre su relación con Melyssa. Al parecer la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa le habría sido desleal a su ex pretendiente al poco del salir del programa. Durante la última hoguera, Pinto ha podido ver las imágenes en las que Tom contaba la información a Sandra Barneda. Unas palabras que no le han gustado nada porque su chico le había prometido que nunca lo iba a decir en el programa. Tras llevarse un sofocón, la diseñadora de moda ha querido explicar lo que pasó realmente...



"Me fui a Marruecos a vivir con Tom, tras dos meses allí decidí marcharme a España porque estaba todo el día sola y él en sus cosas. No me dio el lugar que yo necesitaba, no era cariñoso, no me daba atención. Y lo dejé. En España me encontré con un chico con el que tuve algo en el pasado y nos besamos", ha empezado explicando Melyssa.

La ex tronista ha explicado que luego Tom volvió a buscarla para pedirle una nueva oportunidad y ella decidió contárselo para no empezar de nuevo con él ocultándole ese beso: "él decidió perdonarlo, me juró que no lo iba a contar, por mi padre, y lo ha hecho porque ya está completamente desatado".

"Yo no le fui infiel, pero cuando me dijo de volver se lo conté y podría haberme callado. Si ahora se ve con el derecho de liarse con una chica por eso está muy equivocado, porque él ahora es mi pareja y en ese momento no lo éramos", ha aclarado rota en lágrimas.

