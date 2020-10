Marta Peñate está ya completamente integrada en la villa con los chicos. Tanto es así que su corazoncito estaba divido entre dos de los solteros, Kevin y Dani. No obstante, después de los últimos acontecimientos, parece la ex concursante de 'Gran Hermano 16' no se ha podido resistir más y ha desatado su pasión con una de ellos. Por supuesto, estamos hablando de Dani. El tentador, se que presentó como la sonrisa más bonita del programa, es la persona que le está dando tantos dolores de cabeza a la canaria. Tras mucho tonteo, los tortolitos han decidido ir más allá...

"Poco a poco se ha metido en el Edén conmigo: yo soy Eva y él la manzana", alertaba entre risas la ex concursante de 'Gran Hermano 16' mientras el joven y ella se metían en la cama.

"Hemos estado muy pegados. Demasiado pegados", avanzó la novia de Lester. "Hubo mucho tocamiento... Mucho roce", reconoció la joven.

"Ha ido más allá de lo que quizá me hubiera gustado que fuera", añadió Marta tras una noche de lo más tórrida con el soltero. "Demasiado, bastante... Jo... ¡Madre!", se lamentó minutos después. Y es que, tras tanto tonteo, es normal que pasará al final... Veremos la reacción de Lester, que ya ha podido ver el beso que se dieron en el jacuzzi, cuando observe la noche tan 'hot' que ha pasado su novia y Dani en la villa. Muy fuerte todo, vamos.



