La parejita ya había tonteado antes de entrar en 'La casa fuerte' pero no fue hasta su participación en el 'reality' donde su relación se afianzó tanto que hasta pensaron en ser papás juntos. Han compartido vacaciones idílicas, lujosas cenas, besitos y más besitos, y hasta su canal de Mtmad, pero todo eso podría haber llegado a su fin. ¿Por qué lo pensamos? Porque no queda ni rastro de su relación en las redes sociales... en las de ella, claro, porque Iván González mantiene a flote todas las fotos. Oriana ha tenido un arrebato y lo ha eliminado todo. ¿Será solo un poquito de drama y habrán tenido una pelea tonta por la que ha querido llamar su atención? ¡Habrá que esperar a ver si alguno lo confirma o desmiente!

Pero si algo ha llamado la atención de sus seguidores no es lo de las fotos, porque ya os decimos, puede ser solo un poquito de drama y que haya archivado las imágenes, pero es que... ¡No lo sigue en Instagram! Esto ya es muy fuerte amigos. Blanco y en botella, leche u horchata...

Sea como sea, o han roto o están muy enfadados, de eso estamos muy seguros... ¡Qué habrá pasado! Seguro que Oriana aprovecha su canal de Mtmad para explicar lo ocurrido. O bueno, quizá pronto los volvemos a ver juntos, que las relaciones de hoy ya sabéis...

¿Se les rompió el amor de tanto usarlo? Muchos de sus seguidores ni siquiera se han sorprendido... "Se veía venir, mucho han durado".

