Belén Esteban se estrena en 'TikTok' y revoluciona la red. Se ha estrenado en la red social y lo ha hecho por todo lo alto y el mejor de los acompañantes.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ han vivido una tarde algo tensa con el inesperado enfrentamiento entre Miguel Frigenti y el dúo sacapuntas, Kiko Matamoros y Rafa Mora. Estos dos son uña y carne y no dudan en defenderse ante todo, así que así ha sido una tarde más. Mientras estaban comentando el último programa de ‘La isla de las tentaciones’ y hablaban sobre Patricia, pareja de Alessandro Livi y a quien conocen del mundo de la noche. Ella fue chica de imagen y hablando del tema, Frigenti le ha preguntado a Kiko Matamoros qué colaboradores del programa quedarían bien como imagen. Y su respuesta la ha liado y ha incendiado el plató: “Tú no podrías". ¿El motivo? "porque luego vas grabando”, ha comentado. ¿A qué se refiere?



Rafa Mora ha explicado la situación y le ha acusado de grabar con el móvil en el reservado de la discoteca. Mientras el colaborador intentaba defenderse, Belén Esteban ha estallado y ha sacado las garras por su compañero y amigo: “¡Ya podréis dos contra uno! Si tenéis alguna duda id a la directora y preguntáis quien ha filtrado eso. Yo sí sé quién grabó e igual os sorprende, ¿me entiendes?”.

t5

Carlota Corredera ha tenido que intervenir y poner paz. “Alberto me acaba de decir que es falso que haya sido Frigenti quién facilitó ese vídeo”, ha aclarado la presentadora. Pero la bronca entre Belén Esteban y Rafa Mora ha continuado. Ella preguntaba si en una discoteca ella no iba a poder hacer vídeos y su compañero le ha contestado que si era él quien salía, no. “Ni que fueras Justin Bieber, no te j***”.

t5

Y de repente Rafa ha soltado un comentario que ha sentado fatal a Belén: "Tú eres la primera que quitas el teléfono cuando haces una fiesta”, le dijo refiriéndose a que todos los invitados de su boda tuvieron que acceder al recinto sin el móvil. Belén le respondió diciendo que era lo mejor que había hecho y que ya sabía qué hacer a partir de ahora: “No invitar a ciertas personas, como a Rafa Mora”.

Buenas compras de octubre Mocasines de piel Anne Weyburn 74,99 € - 40,48 € COMPRAR Jersey Springfield 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla Cortefiel 3x20 € COMPRAR Neceser grande Women'secret 20,99 € - 10,99 € COMPRAR Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Mascarilla purificadora FIND 16,99 € Sérum crece pestañas KIKILASH 34,90 € Crema de ácido hialurónico Satin Naturel 21,99 € - 18,69 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io