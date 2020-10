Cuando decimos que al Maestro Joao no se le resiste ni un hombre, no lo decimos en vano, y es que el vidente tiene un 'sex appeal' para algunos que no se puede aguantar. Desde luego, hay gustos para todo y para todos, ya que después de un tiempo soltero tras una tortuosa relación con Alberto Armenteros o con el buenorro de Pol Badía (que no acabó muy allá tras 'GH VIP'), ahora resulta que uno de los solteros de 'La isla de las tentaciones', ¡se le ha insinuado! ¿Románticamente? Podría ser: Joao ha sido quién ha contado la anécdota mientras respondía preguntas de los seguidores de 'Sola/Solo', y ahí ha soltado el bombazo...

"¿Irías a 'La isla de las tentaciones'?", quería saber un televidente. "Creo que no, porque yo para tentar... ¿a quién voy a tentar?", se preguntaba. ¡Oye, nunca se sabe, Joao! pero él seguía en sus trece, y tampoco con pareja: "En la situación de yo ir con mi pareja, tampoco. No sabes hasta dónde la carne es débil. ¿Para qué quiero yo tentarlo? Me gustaría ir para cotillearlo todo", añadía.

Eso sí, en lo que no ha escatimado ha sido en bombazo: "Alguien de 'La isla de las tentaciones' me tentó, y eso es una verdad. Pero no voy a decir más, porque para no decirlo tampoco voy a ir picoteando. Con las intenciones que fuesen, pero me tentó", ha dejado caer. ¡Madre mía! ¿Quién habrá sido? Desde luego, repasando la lista de los solteros pensábamos que todos serían heterosexuales, pero ahora la historia ha cambiado. ¿Esconderá alguno su verdadera condición sexual en el programa? Habrá que seguir viéndolo para ver si aparece Joao en alguna de las conversaciones... ¡Qué fuerte!

