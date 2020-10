Josep María Mainat: “Mi principal prioridad ha sido siempre la protección de mis hijos pequeños”.

Ángela Dobrowolski afirma que es “absolutamente falso” que haya intentado asesinar a su marido con insulina.



. Si en el mes de marzo, el 'Merlos place' nos alegró el confinamiento, ahora estamos pegadas al sofá con todas. En un primer momento, el ex componente de La Trinca decidió callar ante la impactante noticia que destapó 'La Vanguardia': el supuesto intento de asesinato por parte de su ex mujer, . Sin embargo, el pasado 6 de octubre,ya no pudo más y mandó un comunicado.. Considerad también que, a pesar de la extraordinaria gravedad de los hechos en los que tengo la condición de víctima,, que espero se resuelva lo antes posible por la vía judicial”.

La casa de Mainat en un anuncio por palabras

Telecinco

¿Por qué hablar ahora después de días callado? ¡Si hasta en Twitter se permitió bromear sobre el tema! Su entorno asegura que el catalán entró en shock cuando ‘El programa de Ana Rosa’ descubrió que su ex estaría utilizando su mansión para organizar encuentros sexuales. La casa se anunciaba en una página de citas con el título 'Habitaciones para escorts' y remitía directamente a uno de los teléfonos de Ángela.

Telecinco

Según contó el reportero Miquel Valls, en la bautizada ya como ‘la casa de los líos’, podrían estar viviendo más de 20 personas. El productor, atónito, explicó que no reside allí desde el pasado mes de julio cuando abandonó la propiedad con sus hijos y que desconoce por completo quiénes son los inquilinos que conviven con su ex mujer. Por orden judicial, Ángela debía abandonar la mansión el 5 de octubre.

Mainat les ha cortado el agua

Gtres

Al parecer, Josep María Mainat ha procedido a cortarles el agua, pero los ‘okupas’ salen a asearse al baño de un bar cercano y regresan a la juerga que tienen ahí montada. La puerta de esa casa nos ha dado ya momentos televisivos históricos, en los que los personajes de este culebrón entran y salen sin pudor. La primera en aparecer por allí fue Alina, astróloga rusa, una mujer que aseguró que Ángela tenía un escort, Gabriel, que a la vez había sido su pareja durante cuatro años.



Ángela, la ex del Mainat

Telecinco

Con peluca, gafas de sol y sin decir nada, así abandonó Ángela Dobrowolski, la alemana mujer de Josep María Mainat, 'la casa de los líos'. Según publicó ‘La Vanguardia’, la ex mujer de Mainat intentó asesinarle el pasado mes de junio provocándole un coma hipoglucémico. La chica está en libertad con fianza y la investigación sigue su curso. Según su abogado, que habló con la periodista Laura Fa, “el caso podría dar un giro de 180 grados en los próximos días. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos”. Por el momento, la ex de Mainat no tiene la custodia de los niños y sólo puede verlos en un punto de encuentro.

Telecinco

Pero la mujer de Mainat ha emitido un comunicado donde asegura que es “absolutamente falso” que haya intentado asesinar a su marido y ha desvelado que “se están instruyendo y siguen abiertos, dos procedimientos penales contra José Mª Mainat por violencia de género contra mi persona”.

Alina, la rusa astróloga



Telecinco

Esta joven era la novia de Gabriel, un supuesto escort del que Ángela estaba perdidamente enamorada. Alina y Gabriel se quedaron sin casa y se refugiaron durante 15 días en la mansión del productor. La rusa ya tiene representante y se ha hecho un ‘Deluxe’ donde demostró tener desparpajo delante de las cámaras. Es más, ¡dicen que ya tiene representante! La rusa echó pestes de Ángela y no se inmutó ante las preguntas de Jorge Javier. “Yo sí creo que haya sido capaz de planear el asesinato. Es una mujer fría, cruel y que sólo busca venganza”, aseguró.

Gabriel, ¿escort o mecánico?



Telecinco

Se peleó con Alina dentro de ‘La casa de los líos’ y fueron detenidos por la Policía. Su ex asegura que trabaja como escort, pero el chico insiste en que Ángela nunca le ha dado dinero por sexo. Dice que trabajaba como chófer y mecánico.

El del patinete, el mudito



Telecinco

Salió con las llaves en la mano y se puso la capucha para no decir nada. No sabemos lo que hacía en la casa, pero dejó claro que es un insolidario. ¡El patinete no se puede conducir por la acera!

