'La isla de las tentaciones' nos está dando grandes momentos televisivos, y si ya lo hizo la primera, especialmente con el drama de Christofer y Fani, esta vez, con el salseo de Tom, Melysa y Sandra, tenemos de nuevo el plato lleno. Sin embargo, Tom, que dice que se está liberando de una relación en la que dice no ser feliz porque Melyssa 'no le deja ser como es él', parece estar levantando más odios que halagos, teniendo en cuenta la cantidad de comentarios en redes sociales que estamos viendo y especialmente entre los colaboradores de Mediaset. ¿La última en sumarse a estas críticas? Ni más ni menos que María Patiño...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La presentadora no perdió oportunidad este fin de semana de hablar en su programa ('Socialité') del tema que tiene a todo el mundo en ascuas, y enarboló las críticas hacia Tom sin miramientos: "A ella (Melyssa) se le ve inocente, y para él no tengo palabras, es un cobarde", le calificó duramente. Menos mal que Tom se ha tomado las críticas con humor, pero desde luego se está ganando enemigos a pulso...

Mediaset

De hecho, nosotros ya analizamos hace unos días las personalidades de cada uno de los componentes de este trío de la mano de una psicóloga, y parece que todos están viendo los perfiles de Tom y Melyssa perfectamente. Especialmente el de él como psicópata narcisista y de ella casi como una 'drogodependiente' del amor, porque María no se quedó corta al hablar del marroquí: "Él ha tenido la capacidad de hacerle creer que es responsable. Cuando estás enamorada terminas pensando más en él que en tu dolor… es que me da una rabia...", apuntó, antes de añadir su dura advertencia: "En cuestión de segundos se te cae el castillo que tenías montado. Me da mucha pena... ¡Que no me encuentre a Tom por los pasillos de Mediaset!".

Telecinco

¿Mensaje velado a su chico, Ricardo Rodríguez?

Parece que María aprovechó esta situación para ponerse a sí misma en contexto, y le envió también una advertencia a su marido, el actor Ricardo Rodríguez, viendo cómo se desenvolvía toda la infidelidad de Tom: "En él no veo un error, veo una sensación de descaro. Lo de menos es que se bese. Si me quieres, al menos no me hagas sentir mal: ya que te diviertes, ten las narices de decir por qué", sentenció, dejando claro que ella no perdonaría una infidelidad así jamás...



Amazon Prime Day: nuestros favoritos Crock-Pot Crock-Pot 94,90 € - 41,99 € Plancha Pure Metal BaByliss 119,90 € - 48,99 € Conga 1790 Vital Cecotec 259 € - 179 € Polti Vaporella Simply Polti 129 € - 69,99 € Tablet Fire HD 8 Amazon 99,99 € - 69,99 € Fitbit Inspire Fitbit 69,95 € - 39,95 € Cafelizzia 790 Steel Cecotec 89,90 € - 54,99 € Limpiador de poros Voyor 39,99 € - 16,49 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io