¿Puede haber algo peor en una relación que ver cómo tu pareja te pone los cuernos... y no poder hacer ni decirle nada al respecto? Seguramente en ese momento querrías hacerle cosas tipificadas en el Código Penal, pero en 'La isla de las tentaciones' no es tan fácil, y no sólo porque te están grabando las cámaras: Melyssa ha sido la que peor parada ha salido, con diferencia, entre todas las concursantes, y es que ha visto cómo Tom la ponía a ella de celosa patológica delante de todo el mundo... ¡cuando él, a la mínima de cambio, se ha liado con otra en menos de dos semanas!

Tom lo tenía claro: quería jugar la carta de 'no me dejas ser yo mismo porque me controlas', y cuando Melyssa ha podido comprobar que su novio no era como ella esperaba... se ha venido abajo. Las lágrimas, los 'me quiero morir' y los 'qué hijo de p*ta" no tardaron en aparecer, mientras le pedía a la presentadora Sandra Barneda que la dejara marcharse de la hoguera. Un berrinche que, sin duda, va a cambiar muchas cosas, pero que también nos ha hecho descubrir a una gran amiga (y mejor persona) en tan sólo dos semanas: Melodie.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La alicantina se ha convertido en un gran apoyo en el momento más bajo de Melyssa en el programa, y es que a abandonar la hoguera, Melodie acudió rauda y veloz a levantarle el ánimo a su amiga: "Por favor, Melyssa, no te puedes hundir por un mierda así, no por un tío que te ha hecho eso a la mínima de cambio. Dice que le mirabas el móvil, que no le dejabas ser él. Claro, él quería ser un cerdo, que es lo que está siendo. Y encima tú machacándote por los celos", le recordaba a una inconsolable Melyssa.

Mediaset

"Él te trataba como si no fueras a encontrar a nadie como él, pero ese es el tema: que no encuentres a nadie como él. Era todo fingido: ¿de qué le ha servido que te escaparas a su casa y le dijeras todo lo que pensabas? De una mierda le ha servido, no le importabas, Melyssa. Abre los ojos, que no te merece un tío así", añadía.

Melyssa no podía parar de llorar mientras decía "me dijo que me quería...", y Melodie parecía solidarizarse con ella al romperse ella también: "Me parte el alma ver a una tía como tú llorar por un tío como ese. Te ha dicho muchas cosas y te ha hecho muchas cosas. ¡Está demostrando que no le importas!".

Mediaset

Sandra le dio las gracias

Conmovida por la situación, la presentadora le quiso agradecer a Melodie su entrega para consolar a Melyssa, pero ella, además de hacerlo porque le salió de dentro, sólo quiso apuntar: "Me parte el alma ver a alguien como ella así, porque ama de una manera tan pura... que es muy doloroso ver cómo le parten el corazón de esta manera".



Amazon Prime Day: nuestros favoritos Crock-Pot Crock-Pot 94,90 € - 41,99 € Plancha Pure Metal BaByliss 119,90 € - 48,99 € Conga 1790 Vital Cecotec 259 € - 179 € Polti Vaporella Simply Polti 129 € - 69,99 € Tablet Fire HD 8 Amazon 99,99 € - 69,99 € Fitbit Inspire Fitbit 69,95 € - 39,95 € Cafelizzia 790 Steel Cecotec 89,90 € - 54,99 € Limpiador de poros Voyor 39,99 € - 16,49 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io