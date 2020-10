Rafa Mora y Macarena se estrenan en Mtmad dejando claro cuáles son las diferencias entre ellos.

dejando claro cuáles son las diferencias entre ellos. La pareja estrena nuevo hogar en Madrid: un pedazo de chalet al que no le falta de nada.



Rafa Mora y Macarena nos abren las puertas de su nueva casa en Madrid. “Sólo llevamos un mes instalados y nos faltan muchas cositas”, advierte la bailarina antes de hacer de anfitriona del 'house tour' que la pareja se ha marcado en su recién estrenado canal de Mtmad. El colaborador de 'Sálvame' y su chica se han mudado a un chalet con jardín con barbacoa, zona chill out, garaje para dos coches, gimnasio para cultivar sus cuerpazos, vestidor y tres habitaciones. ¿Qué más quieren? Están tan orgullosos de su nidito de amor, donde se han llevado su mascota Piti (sí, Piti y es un pájaro y no un perro) sus recuerdos y las plantas que el abuelo de ella les regaló, que Rafa Mora y Macarena no han dudado en marcarse un 'house tour' para dar envidia a más de uno.

Mtmad

La cocina es lo suficientemente amplia como para tener una pequeña mesa y, por supuesto, una tele para que Rafa esté siempre al día de lo que hacen sus compañeros de 'Sálvame'.

Mtmad

Al margen de los muebles de la cocina, sencillos pero tirando a modernetes, y de la nevera donde tienen algunos imanes con recuerdos familiares, lo mejor son las plantas de plástico de la ventana. “Rafa las estuvo regando durante una semana”, desvela Macarena riéndose de su chico.

Mtmad

En el salón no podía faltar un rincón Disney teniendo en cuenta que Macarena es fan de la famosa factoría de dibujos animados. Tazas de 'La bella y la bestia', peli que da nombre a su canal en Mtmad, y de 'Alicia en el país de las maravillas' se mezclan con fotos de ambos y con una estampita de una virgen de la que son devotos.

Mtmad

Desde el salón se sale al porche y al jardín. “Es nuestra zona chill out para pasar un buen rato con los amigos o en pareja”, cuenta Macarena. Pero además junto a los sofas del porche, descubrimos que los tortolitos tienen una mascota: Piti, su pajarito. Pero ojo que el porche trae anécdota incluida.

Mtmad

Y es que allí han colocado un ficus regalo de los abuelos de Macarena que Suso, gran amigo de Rafa, confundió con una de las plantas de plástico que el valenciano había estado regando. Desde luego, estos chicos necesitan un curso de botánica.

Mtmad

En el jardín, sin césped (todo hay que decirlo) hay una mesa con sillas de exterior y una estupenda barbacoa que el colaborador aún no ha estrenado porque no tiene ni idea de cómo se hace una barbacoa. ¿Alguien se anima a enseñarle a cambio de unas chuletitas?

Mtmad

En la parte de arriba del chalet tienen una habitación de invitados cuyo armario ha invadido Macarena con sus abrigos. También hay un amplio estudio donde Rafa piensa empollar lo más grande para licenciarse en periodismo y dar en la boca a más de uno con su título universitario. Ojo que no faltan las fotos más especiales del valenciano...

Mtmad

La joya de la casa para Macarena es su vestidor. “Es pequeñito pero muy acogedor”, confiesa la concursante de 'La casa fuerte' que no tiene problemas en mostrar sus zapatos, sus bolsos o su ropa interior, perfectamente clasificada según el uso.

Mtmad

Además deja ver una estantería repleta de más objetos de decoración de Disney entre los que se esconde la foto del primer día que se conocieron en Ibiza.

Mtmad

Pero aún falta su habitación principal con las figuritas de Bella y Bestia en las mesitas de noche y el juego de cama elegido por el propio Rafa que, por cierto, no convence mucho a su novia.

Mtmad

Sin embargo, lo más especial para el colaborador de 'Sálvame' está en el sótano y no, no es el lavadero, sino ¡un gimnasio! Aunque, aún lo tienen a medio montar, Rafa Mora está emocionado con tener su propio lugar para entrenar.

Mtmad

Y al ladito, el valenciano se ha montado una pequeña habitación dedicada por completo a todas sus zapatillas, y cuando decimos todas son toooodas porque tiene modelitos para aburrir. Así cuando llega en su cochazo, que aparca en su garaje doble junto al de Macarena, va directo a quitarse el calzado y ponerse las zapatillas de estar en casa que para algo ya está en su hogar, dulce hogar.

